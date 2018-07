UHELDIG: Bildet til venstre er fra et intervju med VG i fjor, det andre postet Kathrine Sørland selv på Snapchat i dag. Foto: Janne Møller-Hansen og PRIVAT

Kathrine Sørland knuste stortåen: – Blodet sprutet

Publisert: 05.07.18 13:20

RAMPELYS 2018-07-05T11:20:14Z

Kathrine Sørland (38) skulle bare flytte på en parasoll. Det endte med at betongfoten falt av og landet på høyre stortå.

Modellen og TV-kjendisen fikk en uheldig start på sommerferien. Nylig hjemvendt fra «Farmen kjendis»-innspilling , håpet Sørland å få nyte noen rolige sommerdager. Akkurat sånn gikk det ikke.

Uhellet skjedde onsdag. Sørland skulle bare flytte parasollen fra et sted til et annet på verandaen utenfor hjemmet på Nesøya i Asker. Hun tenkte ikke på at den blytunge foten ikke satt fast. Flytteoperasjonen resulterte i at betongdelen falt av og landet rett på stortåen.

– Blodet sprutet ut, og såret så aldeles grusomt ut. Vi måtte skylle terrassen, så mye blod var det. Men siden det faktisk ikke gjorde så veldig vondt der og da, så sov jeg med skaden én natt uten å oppsøke lege, forteller Sørland til VG.

Til sykehus

Dagen derpå skjønte hun imidlertid at et sykehusbesøk var nødvendig.

– På Bærum sykehus tok de røntgen, som viste at det fremste leddet på tåen hadde mange brudd. I tillegg var det et svært dypt kutt under neglen.

38-åringen forklarer videre at legen måtte fjerne hele tåneglen for å sy kuttet under – for deretter å sy neglen på igjen.

– Dette måtte de gjøre for å beskytte såret under. Så nå er det bare å vente på at såret gror og en ny negl vokser ut. Selve bruddet må leges av seg selv, forteller Sørland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prosessen på sykehuset var en stor påkjenning for den tidligere missedronningen.

– Du vet, torturfilmer med negler og sånn ... Det er så ekkelt med negler som skal av. Jeg holdt på å dø, sier Sørland, som klarer å koste på seg en latter.

TV-profilen postet et bilde fra sykesengen på Snapchat torsdag formiddag, der hun skjuler ansiktet i armene på grunn av smertene.

Utenlandsferie

Nå humper hun rundt med en enorm bandasje. Og skaden byr på utfordringer for familien, som skal til Island på ferie i dag.

– Med krykker og rullestol skal det nok gå bra, men det er ingen grei start, sier hun.

Sørland var ikke alene hjemme da uhellet inntraff. Ektemannen og sønnen på ni var vitner.

– Sønnen min var litt forskrekket. Tåen er så fæl at dersom noen hadde sett den, så ville de nok kastet meg ut.

Hun ser imidlertid det litt galgenhumoristiske i at hun pådro seg skade etter innspillingen av «Farmen kjendis» . Sammen med et knippe andre kjente nordmenn har Sørland kjempet om seier i TV 2 s populære realityserie. Resultatet skal vises på nyåret.

– Jeg har stelt med okser og kuer på gården, og alt har vært i sin skjønneste orden. Det er jo typisk at dette skjer når jeg kommer hjem og skal slappe av.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Sørland regner med at det vil ta tid før tåen friskner til.

– Det blir nok en periode med mye vondt og smertestillende. Jeg er ganske neddopet nå, for å si det sånn. Men jeg håper foten er god igjen til høsten, så jeg kan bruke fine sko i jobben. Akkurat nå får jeg ikke på meg annet enn en raggsokk, sier Sørland, som håper at de varme kildene på Island skal bidra til raskere helbredelse.

Modellen fikk mye ros for nettopp bena sine under «Skal vi danse» i 2013: