FANTASY-FAN: Aurora Aksnes har bergtatt fans over hele verden med musikken sin og sitt drømmende vesen. Her før en konsert i San Francisco. Foto: Andrew Burton/VG

Aurora Aksnes (21) synger i «Dumbo»-film: – Jeg har også store, vakre ører

Publisert: 13.06.18 15:24 Oppdatert: 13.06.18 16:51

Den norske superstjernen har tittelsporet i filmen «Dumbo» som har premiere i mars neste år. Hun identifiserer seg med den flygende elefanten.

Aurora Aksnes , som er litt av en eventyrprinsesse, synger vuggesangen til elefanten med de store ørene - Dumbo. I traileren til filmen, som ble sluppet onsdag, hører man Aurora synge «Baby Mine».

– «Baby Mine» er en så vakker sang. Det tok ikke lang tid å spille den inn, i et lite studio mens jeg var på turné i Brasil. Jeg ble spurt om å gjøre det bare noen dager før, og tenkte at jeg lett ville ofre en fridag for «Dumbo», skriver hun i en SMS til VG, via Kim Paulsen i Petroleum Records.

– Jeg var alltid så glad i ham da jeg var liten. Jeg har også store, vakre ører som jeg av og til tenker jeg kan fly med, skriver hun.

Tim Burton, som er regissør bak flere fantasifulle storfilmer som «The Nightmare Before Christmas», «Alice in Wonderland» og «Sweeney Todd», kommer med sin versjon av Disney-klassikeren «Dumbo» 29. mars 2019.

Aurora har fått øynene opp for seg i hele verden med musikken sin, og har gjestet flere populære talkshow i USA. Hun er i likhet med Tim Burton kjent for sin særegne og eksentriske personlighet.

21-åringen har i tidligere intervjuer fortalt at hun er stor fan av fantasy-sjangeren, fordi hun kan forsvinne inn i en annen verden.

Aurora er også aktuell med sin nye låt «Queendom», den første singelen fra hennes nye album. Under kan du se musikkvideoen til låten: