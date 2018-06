FORELDRERETT-TVIST: Angelina Jolie, her med barna Zahara Marley Jolie-Pitt og Shiloh Nouvel Jolie-Pitt under Nickelodeons Kids Choice Awards i 2015, må sørge for at barna får et bedre forhold med faren, ifølge rettsdokumenter. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kjendisnettsted: Angelina Jolie må gi barna mer tid med Pitt – kan miste foreldreretten

Publisert: 12.06.18 22:41 Oppdatert: 13.06.18 00:00

RAMPELYS 2018-06-12T20:41:09Z

Etter det mye omtalte bruddet mellom filmstjernene Angelina Jolie (43) og Brad Pitt (54), var det førstnevnte som fikk foreldreretten. Nå må hun kjempe for å beholde den.

Kjendisnettstedet The Blast skriver tirsdag at de har fått tak på rettsdokumenter som omhandler foreldreretten til Angelina Jolie . Dommeren i saken skriver angivelig i dokumentene at det er skadelig for barna å ikke ha et forhold til faren, og at det er kritisk at de alle har et sunt og sterkt forhold til begge foreldrene.

Angelina Jolie og Brad Pitt søkte om skilsmisse i 2016 «av hensyn til familiens helse». Sammen har de seks barn – Maddox (16), Pax (14) Zahara (13), Shiloh (12), Vivienne (9) og Knox (9).

I rettsdokumentene er det blant annet beskrevet hvor mye tid barna (med unntak av Maddox, som ifølge retten er gammel nok til å bestemme selv) skal tilbringe med Pitt, samt at han skal ha tilgang på å ringe dem når han vil. Jolie har ikke tillatelse til å lese meldinger mellom Pitt og barna.

Jolie og Pitt har hvert sitt hus i Los Angeles, i tillegg til at Jolie leier et hus i London.

– Dersom de yngste barna forblir avstengt fra faren, og avhengig at omstendighetene som fører til dette, kan de føre til en reduksjon av tiden de tilbringer med Jolie, og det kan føre til at retten overfører den primære foreldreretten til Pitt, står det i dokumentene ifølge The Blast.

I april begynte spekulasjonene om at Brad Pitt skal ha et forhold til teknologiprofessor Neri Oxman (42). De to har ikke selv kommentert det angivelige forholdet.