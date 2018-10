GAZA-STRIPEN: Harald Henden på jobb for VG i november 2012. Foto: VG

Harald Henden (57) har fotografert krig i 30 år: – Privatlivet fikk lide

RAMPELYS 2018-10-26T19:20:15Z

Siden slutten av 20-årene har VG-fotografen reist til krigsrammede land i hele verden. Hjemme har det ikke ventet familie – og det har han forsonet seg med.

Publisert: 26.10.18 21:20

VG-fotograf Harald Henden har dokumentert krig gjennom kameralinsen i tre tiår. Fra Gulfkrigen hvor han besøkte et sykehus fylt til randen av døde og sårede torturofre, intervjuer med terrorister i Afghanistan til sultkatastrofe i Sør-Sudan og krigen mot IS.

Nå sitter han på andre siden av bordet – livets hans som krigsfotograf er blitt bok – «I krig og ensomhet».

Det var ingen selvfølge. Forfatter Svein Tore Bergestuen fikk først avslag da han kom til Henden med bokideen. Men med det Henden beskriver som Bergestuens «overtalelseskunster» ble han med. Og det er han glad for.

– Med min sivilstand – enslig, barnløs, uten særlig familie, så er det ikke så mye jeg etterlater meg. Den jobben vi gjør er veldig flyktig. Du er stort sett ikke bedre enn den siste jobben du gjorde. Å kunne etterlate seg noe som er litt mer varig enn det, det er jeg veldig takknemlig for å ha fått anledning til, forteller han.

I tillegg til å få ta del i Hendens krigsreiser, får også leseren et innblikk i hvem det er som skjuler seg bak kameraet. Fra oppveksten i Porsgrunn, til romansen med Sissel Kyrkjebø i 20-årene, og tilfeldighetene som førte til at han endte opp med den karrieren han har hatt de siste 30 årene.

– Jeg har med ting som Harald ikke trodde jeg skulle ha med i boken fra starten av. Men vi kom til en enighet om at så lenge det er på en ordentlig måte, nennsomt og respektfullt, så har det sin relevans for å forstå ham, sier Bergestuen.

Henden nikker, og forteller at det er personlige ting han først helst ville ha utelatt, men som han endte opp med å føle seg komfortabel med å dele.

– Tenker du på forholdet til Sissel Kyrkjebø?

– Det er først og fremst det jeg tenker på, sier han, og ønsker ikke å si noe utover det.

Få har like lang erfaring som krigsfotograf som Henden. Hvordan han har taklet det, og hvorfor han fortsetter, har han vanskelig for å svare på.

– Jeg tror jeg har en personlighet som passer litt til det. En evne til å kompartmentalisere det: Når du ikke er i situasjonen, så putter du det i en skuff i hjernen inntil du trenger det ute på jobb, forklarer han.

Han har aldri blitt diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom (PTSD), men han har opplevd å få flashbacks ute i felt. Om natten kan han våkne redd og kaldsvettende.

En dag i 2001 fikk han selv virkelig føle krig på kroppen. Han befinner seg på Vestbredden i Palestina. Det er den andre intifadaen, og som vanlig etter fredagsbønnen er det opptøyer.

Denne fredagen bryter barrikadene sammen, og flere palestinere, samt fotografkolleger av Henden, blir kjørt ned. Henden stiger opp på en veiskulder med kameraet foran ansiktet. Han skal ta bilde av en skadet palestiner.

– Jeg ser i øyekroken at den ene jeepen stopper, og ut hopper en soldat og sikter i vår retning, erindrer han.

Den gummikledde stålkulen treffer Henden i bakhodet. Han segner om, og mister bevisstheten. Når han kommer til seg selv noen sekunder senere, henger han mellom noen palestinere som har kommet for å hjelpe. Han tar seg til bakhodet, og hånden han deretter plasserer i synsfeltet er dekket av blod.









1 av 3 SEKUNDER ETTER SKUDDET: Dette bildet ble tatt etter at Henden sank til bakken etter å ha bli skutt i bakhodet. Harald Henden/VG

– Det er ikke noe som plager meg i det daglige, men opplevelse som var veldig skjellsettende og som alltid vil ligge der, men som jeg vil bruke til noe positivt. At jeg kan sette meg inn i situasjon og blir enda mer forsiktig, sier han.

På kamerarullen senere dukker det opp noe uforståelig. Et bilde nedenfra og opp, med to palestinere som bøyer seg nedover. Til høyre i bildet er Hendens utløserhånd.

– På en måte går kameraet av når palestinerne kommer for å hjelpe. Jeg aner ikke hvordan det skjedde.

Han har forsonet seg med at han ikke har skaffet seg familie, og at han kan leve alene resten av livet.

– Savnet av å holde en egen datter i armene, det ligger der delvis ennå. Men livet tar svinger, det er en tilfeldighet at jeg har havnet inn i dette yrket i første omgang. Har prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen i alle årene. Og kanskje gått så mye opp i det at privatlivet fikk lide litt.

Det var aldri et bevisst valg, samtidig kunne han aldri ha levd livet han har gjort om det satt kone og barn hjemme og ventet.

– Kanskje det viktigste – jeg kunne ikke forsvart at noen satt der hjemme og var redd for meg hele tiden og bekymret seg for meg og var livredd.

Men fram til juni i år var det én person som alltid bekymret seg for Henden da han var ute på jobb. Moren hans.

– Hun var det ene mennesket som bekymret seg og elsket meg uansett. Så det blir en følelse av tomhet når det mennesket forsvinner.