ALLE FIRE: F.v.: Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford og Presley Gerber. Foto: Michael Kovac / GETTY IMAGES

Kjendisfamilie rocket seg opp for halloween

RAMPELYS 2018-10-28T22:20:31Z

Supermodell Cindy Crawford (52), ektemannen Rande Gerber (56) og tenåringsbarna tok feiringen litt på forskudd.

Halloween er ikke før 31. oktober , men både i USA og her til lands har mange valgt å legge markeringen til helgen før.

Cindy Crawford og familien arrangerte fest i Beverly Hills fredag, der kjendiser som modellen Kendall Jenner (22), jetsetter Paris Hilton (37) og filmstjernen Olivia Munn (38) sto på gjestelisten.

Crawford/Gerber-kvartetten ga seg ut for å være rockere, mens Jenner gikk for lolita-look, iført en minimal, rosa babydoll.

« Joan after hours », skriver Kaia Gerber under et bilde av seg selv på Instagram , og bekrefter med det at det er rockeveteranen Joan Jett (60) hun prøver å etterligne.

Gerber var åpenbart David Bowie-lookalike, mens Crawford trolig kopierte Debbie Harry (73).

Både Kaia (17) og Presley Gerber (19) følger i mamma Crawfords fotspor. Begge er ettertraktede modeller .

En ekte rocker var også på plass. Dave Grohl (49) gikk for dyster «look» sammen med kona Jordyn Bloom (42). Paris Hilton har valgt bunny-stilen før, og denne helgen var ikke noe unntak.

Dagen etter tok Crawford og forretningsektemannen turen til Las Vegas og enda en halloween-fest.

De to er gode venner med Hollywood -stjernen George Clooney (57) og kona Amal Clooney (40), og både Gerber og Clooney kledde seg opp som piloter. 80-tallsmodellikonet Crawford påtok seg rollen som flyvertinne.

Amal glimrer med sitt fravær på bildene fra feiringen.

