PRØVDE SEG SOM MODELL: Før han gikk inn i i forsvaret. prøvde den danske prins Nikolai seg som fotomodell. Foto: Lars Møller / Ritzau Scanpix

Modellprins dropper utdannelse i forsvaret

RAMPELYS 2018-10-10T20:08:48Z

Danske prins Nikolai avslutter en toårig utdannelse i Forsvaret etter bare noen måneder. Han bryter dermed med en lang tradisjon hvor kongehusets menn alltid har vært en del av det danske forsvaret.

Publisert: 10.10.18 22:08

Det var JydskeVestkysten som først omtalte denne saken. I følge avisen har ikke prinsen selv kommet med noen nærmere forklaring.

Men det er blitt lagt merke til at på forsommeren debuterte prinsen som fotomodell på forsiden av Dust Magazine og han har også gått på catwalk for merker som Dior og Burberry.



– Prinsen har avsluttet sin utdannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning og den kongelige familien er orientert, sier kommunikasjonssjef ved det danske hoffet, Lene Balleby til JydskeVestkysten.

Prinsen hadde så vidt startet på en toårig utdannelse i forsvaret da han bestemte seg for å slutte.

Det har alltid vært en tradisjon i Danmark at kongehusets mannlige medlemmer er endel av forsvaret. Den unge prinsens oldefar, kong Fredrik var kjent for sitt store engasjement for marinen, hvor han var kontreadmiral.

Prins Nikolais far, prins Joachim var i 1987 rekrutt i Dronningens Livregiment og han er senere utnevnt til oberst i reservestyrkene. I 2015 ble prins Joachim utnevnt til sakkyndig i Forsvaret hvor han arbeider særlig med hvordan heimevernet og reservestyrkene kan være en del av det danske totalforsvaret, skriver Politiken .

Kronprins Fredrik, broren til prins Nikolais far, er generalmajor i hæren og flyvåpnet og kontreadmiral i marinen.