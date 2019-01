«SÆDCELLE»: MMA-utøver Emil Meek forteller at det ikke går én dag uten at han blir spurt om han har tatovert en sædcelle på brystkassen. Foto: Kristian Skogmo

Disse tatoveringene angrer kjendisene på

Lene Alexandra har fjernet alle fire, Emil Meek får spørsmål om han har tatovert en sædcelle og Chris Holsten vil helst ikke ligne på en blomsterbukett.

En tatovering varer i utgangspunktet livet ut, og man bør derfor tenke seg nøye gjennom før man velger å markere kroppen med blekk. Men noen ganger er ikke det som virker som en god idé for øyeblikket noe man ønsker å stå inne for senere.

– Sædcelle

MMA-utøver Emil Meek er ofte å se i bar overkropp, og han forteller at det er flere som har kommentert tatoveringen han har på brystet.

– Jeg får jo spørsmål hver dag om jeg har tatovert en sædcelle på brystet, forteller han.

Tatoveringen ble tatt da Meek var på klassetur til Praha da han gikk siste året på videregående. Og skal på ingen måte forestille en sædcelle.

– Du vet når du velger tatovering fra en bok, og de går og kopierer den opp i kopimaskin. Da vet du at du har fucka opp. Men det er altså stjernetegnet mitt løven, og det er jeg stolt over, forklarer MMA-stjernen.

Meek forteller at tatoveringen har vokst på ham, og at folk bruker den som en bekreftelse på at det er ham.

Fjernet alle

Siden Lene Alexandra Øien slo gjennom med «My Boobs Are Okay» i 2008, har hun gjennomgått en real stilforandring. Nå er hun gründer og jobber som livsstilscoach. Også tatoveringene hører fortiden til. Fire tatoveringer dekorerte mage, skulder, overarm og korsrygg.

– Jeg tok den da jeg var 16, inspirert av Pamela Anderson, sier hun om tatoveringen på overarmen.

Hun forteller at noe av motivasjonen bak også var å være tøffere en sin tre år eldre bror, og at hun derfor tok fire tatoveringer.

– Etter hvert som jeg ble eldre ønsket jeg å kunne være mer anonym og ikke ha kjennemerker. Samtidig synes jeg ikke det er pent med tatoveringer til brudekjole, sier Øien, som er forlovet med kjæresten Karl Erik Overn.

Bukett med roser

Artist Chris Holsten har begge armene dekorert med tatoveringer. Han forteller at de alle har en form for mening, men at han synes det var for tidlig å dekke hele overarmen som 18-åring.

– Den ene armen er full av nesten bare blomster og blader. Skulle jeg tatt den på nytt, hadde jeg nok valgt litt flere konkrete ting, sånn at det ikke bare ser ut som en bukett med roser, sier han humoristisk.

Angrer på elleve tatoveringer

Sophie Elise Isachsen har tidligere skrevet på bloggen at hun helst ikke skulle hatt noen av sine elleve tatoveringer.

«Om jeg hadde hatt valget i dag ville jeg ikke hatt en eneste. Jeg synes det er så mye finere med en helt «ren» kropp enn masse blekk. Men nå er det sånn, og ikke vits å angre, selv om jeg angrer likevel – i alle fall på at det ble så mange», skrev hun i fjor sommer.









1 av 3 Trond Solberg

Skjulte skuldertatovering

Moteprofil Celine Aagaard tok sin første tatovering som 20-åring, og siden har det blitt fem til. Hun angrer som regel ikke på ting, men flere av tatoveringene skulle hun vært foruten. Hun er nå i gang med å fjerne to av dem.

– Det tar tid, men verdt å prøve å få dem bort og anbefales de som enten angrer eller har en tatovering de av en eller annen grunn ikke lenger er stolt av.

På den ene skulderen har hun en stor blomstertatovering.

– Den har gjort sitt til at jeg aldri bruker kjoler der den armen vises. Den er som et stort fargerikt smykke jeg ikke liker lenger, som jeg aldri kan ta av meg, sier hun.

42-åringen forteller at hun liker tatoveringer som har en god historie bak, men at hun ikke hadde tatt halvparten av dem hun har om igjen.



1 av 2 FJERNES: Celine Aagaard er i gang med å fjerne tatoveringen på skulderen. Her fra Universals sommerfest i 2007. Magnar Kirknes/VG

Fjernet kjærestetatovering

Programleder Anne Rimmen fortalte i 2012 at hun var i gang med å fjerne tribaltatoveringen hun tok på ankelen under studietid i Australia i 20-årene.

Motivet matchet hennes daværende kjærestes tribaltatovering.

– Det blir ikke flere tatoveringer på meg i alle fall, det kan jeg garantere, sa hun den gangen.

Til VG i dag forteller hun at hun ikke har så mye mer å si om tatoveringer.