HELTINNE: Scarlett Johansson spiller hovedrollen Natashe Romanoff i Marvel-filmen «Black Widow». Foto: Jay Maidment

Scarlett Johansson saksøker Disney

Skuespilleren hevder hun har tapt titalls millioner på at filmen «Black Widow» kom ut på strømmetjenesten Disney + samtidig som kino.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Superstjernen Scarlett Johansson (36) saksøker Disney, skriver The Wall Street Journal.

Johansson, som spiller hovedrollen i Marvel’s nyeste film «Black Widow», mener Disney gjorde et kontraktsbrudd da de slapp filmen på sin Disney+ strømmetjeneste samtidig som den ble vist på kino.

Stjernen skriver i søksmålet at hennes kontrakt med Disney’s Marvel Entertainment garanterte et eksklusivt slipp på kino, og hevder hun har tapt mer enn 50 millioner dollar som følge av dette.

Filmen hadde en av de beste åpningshelgene siden pandemien startet og tjente inn cirka 700 millioner kroner. Den tjente også inn 60 millioner dollar gjennom Disney+.

MISFORNØYD: Scarlett Johansson her avbildet med skuespilleren Florence Pugh i filmen «Black Widow». Foto: Courtesy of Marvel Studios

WSJ skriver at søksmålet kan by på problemer for underholdningsindustrien. Under pandemien har mediebedrifter stadig prioritert strømmetjenestene sine i jakten på vekst. Det kan få økonomiske konsekvenser for skuespillere og produsenter.

Johansson er en av de som ønsker å sikre at satsningen på strømmetjenester ikke går på hennes bekostning.

– Dette vil helt sikkert ikke være det siste tilfellet der Hollywood-talenter står opp mot Disney og gjør det klart at uansett hva selskapet måtte late som, har det en juridisk forpliktelse til å innfri sine kontrakter, sa advokat John Berlinski som representerer Johansson til WSJ.

les også «Black Widow» setter kassarekord

Disney begynte å utgi filmer samtidig på kino og Disney+ under coronapandemien. Med begrenset kapasitet og stengte kinosaler var det praktisk å gi ut filmer samtidig på de to plattformene.

Handlingen i «Black Widow» er lagt før «Avengers: Infinity War», rett etter «Captain America: Civil War». Dette er karakterens første film som hovedrolleinnhaver.