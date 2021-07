FJERNES IKKE: NRK kommer ikke til å fjerne «Helt Ramm» episoder fra 2018 som ligner på de nå avpubliserte episodene fra 2021. Foto: Skjermdump/NRK

Kritiserte «Helt Ramm» i 2018: − Jeg tror ikke NRK har tatt lærdom

NRK mottok flere reaksjoner på «Korean Ramm Show» i 2018, og sier de tok reaksjonene på alvor. – Det virket ikke sånn ut ifra svaret jeg fikk, sier Indigo Trigg-Hauger.

– Dette skulle aldri ha skjedd igjen. Jeg tror ikke NRK har tatt lærdom fra 2018, sier Indigo Trigg-Hauger, som den gangen var engelskredaktør i Universitas.

I 2018 sendte hun en mail til en rekke personer i sportsredaksjonen i NRK, og reagerte på «Korean Ramm Show», en sketsj som ligner på nå avpubliserte «Japanese Ramm Show».

I e-posten, som VG har sett, skrev hun blant annet følgende:

«Jeg kan bare håpe NRK vil avslutte dette programmet, gi en fullstendig og oppriktig unnskyldning, og iverksette en intern gransking for å finne ut hvordan dette kunne bli godkjent, og hvordan noe slikt kan forhindres i fremtiden» står det i e-posten.

Det kom også reaksjoner i kommentarfeltet på NRKs Facebook-side. Trigg-Hauger mener at «Japanese Ramm Show» er et bevis på at NRK ikke tok reaksjonene på alvor i 2018. Hun mener også at dagens situasjon kunne vært forhindret:

– Hvis det hadde vært flere minoriteter involvert i prosessen, hadde vi kanskje ikke stått i denne situasjonen.

SA IFRA: Indigo Trigg-Hauger kritiserte NRK og «Korean Ramm Show» sketsjen i 2018. Foto: Angélique Culvin

Gjorde endringer etter kritikken

– Det stemmer at det kom noen reaksjoner på «Korean Ramm Show» som ligner på dem vi fikk i år, skriver sportsredaktør Anders Sårheim i en e-post.

– Vi tok tilbakemeldingene i 2018 på alvor, men vurderte at det ikke var behov for avpublisering. Da vi var i gang med produksjon av nytt show i 2019, ble det gjort justeringer på bakgrunn av disse tilbakemeldingene.

– Hvilke endringer gjorde dere?

– I episoden, produsert i 2019, som nå ikke blir sendt, ble Ramms programleder-figur noe modifisert ved at ansiktsuttrykk og språk var mindre karikert. Årsaken til at figuren ikke ble mer endret var ønsket og intensjonen om å parodiere en programledertype og formatkonsept.

Trigg-Hauger er derimot ikke av den oppfatningen at NRK tok reaksjonene på alvor, da hun kontaktet dem i 2018.

– Det virket ikke sånn ut ifra svaret jeg fikk. Der prøvde de å forklare hvorfor det var morsomt, sier hun.

NRK er gjort kjent med kritikken fra Trigg-Hauger.

– Kunne rådført seg

NRK sa onsdag at vurderingene de gjorde i forkant av publisering i forrige uke ikke var gode nok.

Journalist og medieviter Maria Sung Ae Lervik sier NRK kunne gjort tiltak for å forhindre denne situasjonen.

– De kunne ha rådført seg med noen som har mangfoldskompetanse den gangen, og det kunne de også gjort nå, sier hun og legger til:

– Det holder ikke at en med minoritetsbakgrunn i redaksjonen gir tommel opp, NRK må hente inn noen som faktisk har kompetanse på feltet, sier hun.

Hun sier at familieprogrammer har et ekstra ansvar.

– Min hovedbekymring er at man lærer barn den type humor i skolegården, og det går på bekostning av barna med asiatisk utseende.

ETTERLYSER MER KOMPETANSE: Journalist og medieviter Maria Sung Ae Lervik sier til VG at NRK kunne hentet inn personer med mer relevant kompetanse for å gjøre vurderinger av «Helt Ramm» episodene fra 2018 og 2021. Foto: PRIVAT

Ikke aktuelt å slette episoder fra 2018

«Korean Ramm Show» er fortsatt tilgjengelig på NRK TV.

– Det er ikke aktuelt for oss å slette de gamle episodene fra 2018. NRK TV er fullt av gammelt arkivinnhold med innslag som kan virke både rare og støtende sett med dagens øyne, men vi mener det ikke vil være riktig å redigere bort historisk tv-innhold på denne måten, sier Sårheim.

– I denne saken handler det om innhold som vi akkurat hadde startet publisering av, og vi har derfor vurdert det som nytt innhold.

NRK: – Vi tar lærdom

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier de burde gjort en grundigere vurdering i forkant av publisering av de nå avpubliserte episodene fra 2021.

– NRK er et mangfoldig arbeidsplass, og vi burde brukt våre egne medarbeidere i sånne vurderinger, sier han til VG.

– Programmet ble oppfattet støtende, stigmatiserende og som «yellow face». Det skal være lov å tulle med japanske gameshow, men å reproduserte historisksett rasistiske stereotypier av asiatiske personer er ikke greit, sier Kalbakk.

Hvordan ble ikke dette plukket opp før publisering?

– Programmet ble vurdert i redaksjonen, men det var ikke en god eller grundig nok vurdering. Redaksjonen så ikke det sidene ved karakteren. Det er vanskelig å spekulere i hvorfor det ikke ble gjort en bedre vurdering, men vi tar lærdom fra denne saken.

Han legger til at det er uenigheter blant norsk-asiater også om programmet var innenfor eller ikke, men at de har konkludert med at karakteren var upassende.

VIL LÆRE: Etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk sier til VG at de skal ta lærdom av tilbakemeldingene på «Helt Ramm» show. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Trigg-Hauger stoler på at NRK tar tilbakemeldingene på alvor, og tar det med seg inn i fremtidige produksjoner.

– Det er også viktig å si at dette ikke nødvendigvis handler om humor eller parodi. Jeg vet at mange sterke og viktige stemmer har uttalt seg om humor og grenser, og at dette betyr at vi ikke kan parodiere svensker og finner. Men det er helt klart forskjellige grupper.

– Dette handler om minoriteter som har blitt undertrykt verden rundt, og det må vi ta på alvor. Å gjøre narr av danske og finner er ikke det samme.