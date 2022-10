I TRØBBEL: Rapperen Kanye West, også kjent som Ye.

Kanye West fordømmes etter uttalelser

Flere organisasjoner rykker ut mot rapperen etter antisemittiske uttalelser.

Publisert: Nå nettopp

Twitter har låst kontoen til Kanye West, også kalt Ye, etter at han la ut en Twitter-melding som kunne tolkes som jødehat.

I’m a bit sleepy tonight but when I wake up I’m going death con 3 On JEWISH PEOPLE.

Det skrev rapperen. Meldingen ble liggende på Twitter en stund, før den ble slettet og erstattet med en melding om at Tweeten brøt med plattformens regelverk.

Utestengelsen kommer kort tid etter at rapperen ble utestengt fra Instagram.

West skal ifølge Deadline.com ha postet et skjermbilde fra en meldingsutveksling med Sean «Diddy» Combs, hvor han skriver:

Ima use you as an example to show the Jewish people that told you to call me that no one can threaten or influence me. I told you this was war

– Denne kontoen har blitt låst som følge av et brudd på Twitter’s retningslinjer, sier en talsperson fra Twitter til BuzzFeed etter utestengelsen derfra.

Nå har to organisasjoner som kjemper mot antisemittisme rykket ut og fordømt West. Anti-Defamation League (ADL) mener West bruker klassiske antisemittiske troper om blant annet makt, innflytelse.

– Oppførselen til West er dypt problematisk, farlig og antisemittisk, punktum. Det finnes ingen unnskyldning for hans bruk av hvit makt-slagord og klassiske antisemittisme om jødisk makt, spesielt ikke med plattformen han har tilgang på.

Også organisasjonen The Black Jewish Entertainment Alliance tar avstand fra West i en uttalelse.

– Ye’s uttalelser om det jødiske samfunnet er skadelige, støtende og feil. De uttrykker stereotypier som har vært utgangspunkt for diskrimminering og vold mot jøder i tusener av år, skriver organisasjonen.