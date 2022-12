ARTISTVETERAN: Mia Gundersen, her under t møte med VG i september.

Mia Gundersen bekrefter at hun har fått seg kjæreste

Mia Gundersen (61) skriver på Facebook tirsdag at «hun er i et forhold».

Hun skriver imidlertid ikke med hvem.

Mia Gundersen bekrefter i en tekstmelding til VG at hun har fått seg kjæreste.

Hun ønsker imidlertid ikke å utdype noe mer eller informere om hvem den er på det nåværende tidspunkt.

Under statusoppdateringen på Facebook har det strømmet på med gratulasjoner, og Gundersen har trykket «hjerte-like» bak alle.

Vanskelig brudd

For snart syv år siden ble det kjent at ekteskapet mellom Mia Gundersen og Marcel Leliënhof (56) var over – 13 år etter at de giftet seg.

Gundersen har aldri lagt skjul på at skilsmissen var tøff, og at hun brukte to år på å bearbeide bruddet.

Siden har hun også gjentatte ganger snakket om singeltilværelsen, som hun har trivdes med.

I et intervju med VG i 2020 forklarte Gundersen at hun ikke manglet beilere.

– Det er helt utrolig, det er mange ganger jeg tenker for meg selv at «Er det jeg som er kresen, eller»? Men det skal man være synes jeg, det skal ikke være sånn at man tar imot bare fordi at det føles behagelig. Man skal gi seg selv den tiden, for det tar ofte tid å bearbeide et brudd.

Mia Gundersen sa til VG så sent som i oktober at hun hadde en Tinder-konto, men at hun var «elendig til å gå på date».

61-åringen er i disse dager på turné med «Desembernatt». Hun er også aktuell i musikalen «Sister Act» på på Chateau Neuf.

