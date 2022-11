Pete Davidson og Emily Ratajkowski sammen på basketballkamp

Det er ikke så lenge siden Pete Davidson var sammen med Kim Kardashian. Nå virker det som han har funnet seg en ny kjæreste.

Det har den siste tiden vært spekulert i om Pete Davidson og Emily Ratajkowski har blitt et par.

De to har tidligere blitt sett sammen, men nå har de altså vært på basketballkamp sammen.

Og ikke hvilken som helst kamp.

Davidson og Ratajkowski satt fremst under en kamp med New York Knicks, på selveste Madison Square Garden i New York.

TMZ skriver at dette er så offentlig som det er mulig å være, i Hollywood-verdenen.

Ved siden av dem satt det enda et kjent fjes, nemlig Ben stiller.

Slutt med Kim Kardashian

I august kom nyheten om at Kim Kardashian og Pete Davidson ikke lenger var et par. De møttes da Kim Kardashian ledet «Saturday Night Live» i oktober i fjor.

Ryktene om at de var sammen startet kort tid etter Kardashian var med på «Saturday Night Live» , da de ble sett sammen i California, skriver People.

Senere bekreftet paret at de var sammen, og Kardashian har snakket om forholdet i den nye realityserien «The Kardashians». Davidson har også vært å se i den nyeste sesongen av serien.

Yngste noensinne i SNL

Pete Davidson ble for alvor kjent da han ble en fast del av «Saturday Night Live».

Han var bare 20 år da han kom inn i den berømte stallen, og satte da rekord som den yngste noensinne.

Han er blant annet aktuell i filmen «Bodies Bodies Bodies»: