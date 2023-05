INNLAGT: Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet som følge av en infeksjon.

Kong Harald innlagt på Rikshospitalet

Kongen er sykmeldt etter å ha fått påvist en infeksjon.

Infeksjonen må behandles, og kong Harald (86) vil derfor bli værende på sykehuset i noen dager.

Det melder Kongehuset mandag. De opplyser samtidig at tilstanden hans er stabil.

VG har vært i kontakt med slottets kommunikasjonssjef, Guri Varpe, som sier at de ikke har noen ytterligere kommentar.

VG er ved Rikshospitalet, hvor et område ved akuttinngangen er sperret av. Like før klokken 09.30 ankom det en ambulanse og en sort Volvo.

Det er på Rikshospitalet at kongen har egen lege, livlegen Bjørn Bendz.

Avlyser markering

Mandag ettermiddag skulle kongen etter planen være til stede på Akershus festning for å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen.

Etter kongens innleggelse er programmet endret, og det fremkommer nå at kun kronprins Haakon vil være til stede.

Statsminister Jonas Gahr Støre håper kongen snarlig blir frisk igjen.

– Jeg ønsker Kongen god bedring og håper han blir raskt frisk igjen, sier han.

Dette er ikke første gang kongen har blitt innlagt på sykehuset som følge av en infeksjon.

I desember måtte kongen behandles med intravenøs antibiotika. Det samme måtte han i august, etter han ble innlagt for utredning av feber.

Begge gangene var kongen utskrevet fra sykehuset igjen etter noen dager.

I 2020 var kong Harald innlagt for å operere inn en ny hjerteklaff, og tidlig 2021 ble han operert for en skadet sene over høyre kne. Begge operasjonene var vellykket.

