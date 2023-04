2020: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise fotografert sammen i forbindelse med en VG-sak i 2020.

Sophie Elises ekskjæreste: Snakker ut om utroskap og brudd

Etter «Farmen Kjendis» innrømmet Sophie Elise selv utroskap offentlig. Nå har ekskjæresten Kasper Kristoffersen gitt ut bok, og forteller om bruddet i eksklusivt intervju med VG.

Alle som fulgte «Farmen kjendis», fikk med seg at det oppsto søt musikk og vel så det mellom Sophie Elise og Isak Dreyer (28).

Mens innspillingen foregikk i 2021, ventet Sophie Elises kjæreste og samboer gjennom mange år, Kasper Kristoffersen (28) hjemme.

I ettertid snakket Sophie Elise ut om utroskap og brudd, og uttalte at det ikke var noen plan å forelske seg på «Farmen».

– Jeg har aldri vært i nærheten av utro før det skjedde, sa hun.

I et podkast-intervju med Ida Fladen beskriver hun at tanken på å utsette en annen person for utroskap var grusom.

Nå kommer ekskjæresten Kasper Kristoffersens versjon av hendelsene ut, når han denne uken kommer med boken «Gi slipp. En ung manns bekjennelser»

– Gjennom å dele noe som er nært og sårt, håper jeg det kan være av verdi både for meg og den som leser. På en måte var det en historie som ville ut, sier Kristoffersen til VG.

Med en gang Sophie Elise var ute av Farmen, dro han til hotellet der de utslåtte deltagerne var i påvente av finalen. Han banket på døren til hotellrommet hennes. Han krevde alle detaljer, selv om de knuste ham.

Les hele det eksklusive intervjuet hvor Kasper for første gang forteller om hva som skjedde etter utroskapen, og om bruddet:

Sophie Elise har også fått lese intervjuet med Kasper, og fått anledning til å kommentere.

VG har forsøkt å komme kontakt med Isak Dreyer, uten å lyktes.

PREMIEREFEST: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise sammen på premierefest i 2018.

– Hvorfor valgte du å være så åpen om forholdet og bruddet?

– Forholdet til Sophie er en viktig og karakterbyggende hendelse i livet mitt. Jeg vurderte å ikke bruke navnet hennes, fordi jeg ønsker at boken skal leses mer fellesmenneskelig. Det er ikke en tabloid historie, men den sier noe om hvordan jeg jobbet meg gjennom kjærlighetssorgen.

– Tror du det ville blitt en bok, om ekskjæresten var en annen?

– Sophie har nok vært en faktor for at det har vært interesse for denne boken. Men i så fall, da er det jo sånn. Det må jeg akseptere. Boken handler om så mye mer enn forholdet til henne.

I podkasten Sophie Elise og venninnen Fetisha Williams har sammen, forteller hun at Kagge forlag har sendt henne boken: «Kasper er en fin person, jeg vet at han ikke ville gjort noe for å sverte meg. Det er surrealistisk å lese om seg selv, beskrevet av en som kjenner deg så godt. Til redaktøren hans svarte jeg: Det jeg ikke kjenner meg igjen i, er hans oppfattelse av situasjonen. Det jeg kjenner meg igjen i, synes jeg er fint. Jeg oppfatter boken som en fin closure, som jeg ikke visste at jeg trengte.»

