Mayoo Indiran anker ikke millionsøksmål mot staten: − Null tillit til rettssystemet

Realityprofilen håpet på en «rettferdig avslutning» etter han var siktet i en grov narkosak som ble henlagt nesten fire år senere. Nå går han hardt ut mot staten, men har ikke valgt å anke dommen.

– Jeg har tenkt mye på dette og leser mellom linjene i dommen og ser at det ikke er noe vits å gå med saken videre, sier Indiran til VG.

I slutten av februar møtte han i Oslo tingrett, etter at han krevde et beløp på minst 1.258.000 kroner fra staten.

Bakgrunnen for søksmålet var at han fra 2016 til 2020 var siktet i en grov narkosak. Han nektet hele veien straffskyld, og etter at saken ble henlagt fikk han 140.000 kroner i oppreisning og erstatning fra staten.

Indiran mente likevel han hadde krav på mer. Millionsøksmålet var basert på tapte inntekter han mente han hadde fra TV- og underholdningsbransjen under siktelses-perioden.

Dette forsøkte Indiran bevise i retten i februar, men han vant altså ikke frem.

SKUFFET: Indiran har tidligere uttalt at han har ønsket en unnskyldningen for hvordan han har blitt behandlet av rettssystemet.

– Først og fremst sitter jeg igjen med følelsen av å ikke bli lyttet til, sier Indiran nå.

– Retten skjønner ikke forskjell på en i vanlig jobb og den bransjen jeg jobber i.

I dommen understrekes det at retten ikke kan utelukke at saksøker, Indiran, enkelte år ville tjent mer enn det han faktisk gjorde.

«Men dette er ikke tilstrekkelig til at de faktiske og rettslige kravene til sannsynliggjøring og dokumentasjon av kravet er oppfylt», står det i dommen.

– Når det gjelder manglende dokumentasjon så er ikke det rart, for han fikk jo ikke oppdrag i underholdningsbransjen i den perioden han var siktet, sa Indirans advokat, Inam Ali, til VG i mars.

I Oslo tingrett representerte regjeringsadvokat Bjarne Snipsøyr staten ved justis og beredskapsdepartementet.

– Tingretten har kommet til samme resultat som Statens sivilrettsforvaltning, nemlig at saksøkeren ikke har godtgjort at han har hatt et høyere tap enn han allerede har fått erstattet. Staten mener det er ein grundig og klar dom, skriver han i en epost til VG.

Indiran har tidligere uttalt at han håpet på en unnskyldning fra staten.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sittet igjen med en ro over at det fikk en «fair» avslutning, men det er for mye å forvente fra et system som ikke er utviklet for å beskytte samfunnet, men staten.

Info Bakgrunn: Mayoo var siktet i narkosak i nesten fire år Rett før julen i 2016 pågrep politiet Indiran for grov narkotikaforbrytelse, og varetektsfengslet ham i syv uker

Indiran nektet hele veien straffskyld.

Siktelsen hadde han mot seg i tre år og åtte måneder, frem til politiet henla saken mot ham på bevisets stilling i 2020.

Indiran har tidligere uttalt at narkotikasiktelsen gjorde at han ikke fikk jobber i underholdningsbransjen.

I mars i fjor fikk han 140.000 kroner i oppreisning og erstatning fra staten. Men realityprofilen og hans advokat mente han hadde krav på mer.

Etter henleggelsen har han blant annet vært med i TV 2-programmene «Kompani Lauritzen» og «Sofa», samt hatt sin egen dokumentarserie på samme kanal. Vis mer

Ifølge advokat Ali har det vært prinsipielt viktig for Indiran å ta saken til retten, også for andre som ikke har typiske «A4-jobber» og tilsvarende avklart inntjekstsituasjon – som kan komme til å være i samme situasjon.

– Det er trist at systemet er bygget opp for å beskytte staten og feilen dem gjør. Det eneste jeg sitter igjen med er null tillit til rettssystemet og staten, sier Indira.

Han sier at han mener rettssystemet er bygget opp på en slik måte at staten i denne saken har sluppet «billig» unna.

«Endelig punktum»

Indiran sier det har vært prinsipielt viktig for han å ta saken til retten.

– Heldigvis har all mediedekning rundt dette belyst folk om urettferdigheten jeg opplevde og at jeg er uskyldig.

– Så jeg sier meg fornøyd med det og håper jeg aldri må stå ovenfor lignende situasjon igjen, men dersom det skjer så vet jeg at jeg har sterk dokumentasjon på at jeg både tjener og kan tjene mer. Så betrygger meg med det og ser fremover.

Nå er han klar for å sette et endelig punktum for saken, og fokusere på livet videre.

– Jeg er veldig glad for all lærdom fra disse forskjellige opplevelsene og prosessene jeg har måtte stå i, jeg har vokst mye pga. dem og blitt formet. Jeg kommer også til å heine om friheten og aldri utsette meg for å havne bak mur igjen

