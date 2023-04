Pernilla Wahlgren med sine barn i 2016. Fra venstre: Benjamin, Bianca, Oliver og Theodor.

Oliver Ingrosso venter sitt første barn

Pernilla Wahlgrens eldste sønn, Oliver Ingrosso, skal bli pappa.

Det bekrefter han i podkasten «Inga beiga morsor».

Oliver forteller at han og kjæresten Zoe-Fay Brown har vært et par en stund nå og at de bor sammen.

Brown er gravid i uke 18 og paret vet ikke kjønnet på barnet.

– Jeg er veldig fornøyd, ja, men jeg tror ikke det er helt sunket inn enda heller. Jeg har snakket med flere menn som skal bli fedre og alle sier det samme, du som far skjønner ingenting før du står og holder babyen, sier Oliver i podkasten.

Bianca: – Helt magisk

Oliver Ingrosso (33) er Pernilla Wahlgrens eldste sønn og broren til Bianca og Benjamin Ingrosso (25).

Han er den første av søsknene som får barn. Det betyr at Bianca Ingrosso (28), en av Sveriges største kjendiser, blir tante for første gang.

– Det føles helt magisk på alle måter. At familien skal få en liten baby. Skal gjøre alt for å bli den beste tanten jeg kan. Oliver og partneren hans skal bli verdens beste foreldre, skriver Bianca i en melding til Aftonbladet.

Pernilla Wahlgren har sine tre barn med eksmannen Emilio Ingrosso (56). Paret gikk gjennom en bitter skilsmisse i 2002 – etter et åtte års svært turbulent forhold.

Hun var siden sammen med Joachim Lennholm, som hun har yngstesønnen med, 16 år gamle Theodor Wahlgren-Lennholm.

