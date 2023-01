FERDIG: Gjennom ni sesonger har flere fått et forhold til «Side om side»-karakterene og deres liv i Granli nabolag.

Slutt for «Side om side»

Humorprogrammet, som er NRKs mest sette humorprogram noensinne, spiller inn sin siste sesong til våren.

Det melder statskanalen mandag.

«Side om Side» ble for første gang vist på NRK i 2013, og er ifølge NRK er programmet deres mest sette humorserie noensinne.

Kjente personer som Tore Sagen, Vidar Magnussen, Pernille Sørensen og Jon Almaas har blant annet hatt hovedrollene.

Til våren blir den aller siste sesongen spilt inn. Det blir den tiende sesongen av humorserien, og skal vises på NRK til høsten.

– Vi har et rikt nok univers til å kunne lage flere sesonger, men på et tidspunkt må vi avslutte. Aktørene i serien har blitt mer kjent med årene, og fått det travlere med andre oppdrag. Det er også naturlig at de ønsker å gjøre andre ting etter så mange år, sier prosjektleder og kreativ produsent, Sigmund Falch til NRK.

Serien har blitt spilt inn i ett og samme hus – en bolig NRK kjøpte spesifikt for å spille inn humorprogrammet.

Til NRK sier produsent Falch at huset begynner å bli veldig nedslitt, og at et er usikker hva som skje med huset etter innspilling.

– Det trengs å pusses opp før det kan brukes til noe annet. Det blir nok revet – med mindre en ihuga «Side om side»-fan har lyst til å kjøpe det, sier han til kanalen.