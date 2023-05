FEST: Alexis Ohanian (t.v.) og Serena Williams på MET-gallaen i New York mandag.

Serena Williams overrasket med babymage

Tennisstjernen Serena Williams (41) kastet glans på MET-gallaen i New York mandag – og røpet samtidig at hun venter barn.

«Var så glad da Anna Wintour Anna WintourRedaktør for motebladet Vogue inviterte oss tre til Met-gallaen», skrev Williams på Instagram under en bildeserie av seg og ektemannen Alexis Ohanian (40) natt til tirsdag.

Blar man i bildene, ser man stjernen i profil og en godt synlig babymage.

Dermed bekreftet hun nyheten om graviditeten i forkant av motefesten, og sørget med det for at fotografene stimlet seg litt ekstra rundt henne.

SYNLIG MAGE: Serena Williams og Alexis Ohanian.

Serena Williams og internett-gründer Alexis Ohanian giftet seg i 2017 og har fra før en datter på seks år.

Hvor langt på vei 41-åringen er, sier hun ikke noe om. Men en liten kul er altså synlig.

Williams var for anledningen iført en kjolekreasjon fra Gucci. Da paret poserte for fotografene, holdt han hånden beskyttende på konas mage.

Les også Tårevåt Williams slått ut: – Dårlig på å ta farvel Det var en beveget Serena Williams som natt til torsdag tok avskjed med publikum etter tapet for sveitsiske Belinda…

Det stjernespekkede gallaen går for å være årets viktigste motefest. Arrangementet er en veldedighetsfest til inntekt for Metropolitan Museum of Art i New York City.

I år fant også den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe (30) også veien til begivenheten.

MinMote har oppsummert de spenstigste antrekkene.