FANS: Kongefans, deriblant Bartly Graham, har for lengst begynt å benke seg utenfor Buckingham Palace, for å få et glimt av kongeparet.

Folket må ta regningen for kroningen: Spås å koste godt over en milliard

Feiringen av kong Charles (74) og dronning Camilla (75) til helgen koster skattebetalerne dyrt.

Ikke fra noe offisielt hold er det bekreftet hvor stort budsjettet er. Britiske og amerikanske medier anslår imidlertid at prislappen ligger på nærmere 1,4 milliarder kroner.

Sikkert er det at det er britiske skattebetalere som må ta regningen.

En talsperson for Buckingham Palace har tidligere uttalt at siden kroningen er et nasjonalt, statlig arrangement, er det regjeringen og det offentlige som må betale.

TELT: Rojalister på rekke og rad ved The Mall, nær Buckingham Palace.

Britene er ikke udelt begeistret for dypdykket i «felleskassa».

London Evening Standard viser til en spørreundersøkelse på nett, der 51 prosent av de spurte er motstandere av at skattepengene benyttes.

Graham Smith, administrerende direktør for antimonark-kampanjen Republic, er klar i sin tale.

– Charles er allerede konge, sier han til London Evening Standard.

– Men en prislapp på titalls millioner pund, er dette meningsløse teaterstykket et slag i ansiktet for millioner av mennesker som sliter med levekostnadskrisen, legger han til.

Den antatte milliardsummen til tross – Time og andre medier skriver at Charles’ sin kroning er en nedskalert affære sammenlignet med kroningen for 70 år siden.

EuroNews skriver at kroningen av dronning Elizabeth i 1953 kostet 1,5 millioner pund, og at det den gangen var tidenes mest kostbare arrangement for kongehuset. Feiringen varte da lenger enn tre dager.

Summen tilsvarer over 660 millioner kroner ut fra dagens kurs.

KRONEKUNST: Dette verket er stilt ut sentralt i London og skal forestille kronen Charles skal ha på seg.

Når kroningen nå angivelig koster over det dobbelte, skriver Time at det enorme sikkerhetsapparatet bidrar til det. Nær 30.000 politibetjenter vil være i sving.

The Independent og andre medier meldte allerede i september i fjor at kongen ønsket en nedtonet feiring med tanke på den økonomiske krisen i landet.

KONGEPAR: Charles og Camilla i Berlin i mars.

Kongelige begivenheter er ikke utelukkende et pengesluk. Da prins Harry (38) giftet seg med sin hertuginne Meghan (41) i 2018, anslo konsulentselskapet Brand Finance at bryllupet tilførte britisk økonomi over 13 milliarder kroner.

I motsetning til kroninger, er det i hovedsak kongehuset selv som dekker utgifter til brylluper.