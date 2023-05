I RETTEN: Ed Sheeran fotografert forrige uke.

Kaller plagiatanklager fornærmende

Ed Sheeran slår kraftig tilbake mot anklagene om at han har plagiert soullegenden Marvin Gaye.

Den britiske popstjernen møter i retten i New York. Han er beskyldt for å ha plagiert Gayes låt «Let’s Get It On» fra 1973 i sin egen «Thinking Out Loud» fra 2014.

Forrige uke dro han frem gitaren for å fortelle retten om sine kreative prosesser.

Musikere henter inspirasjon fra så mangt, og Sheeran fortalte retten at det ikke var Marvin Gaye, men den irske folkmusikeren Van Morrison han hadde latt seg inspirere av da han skrev den omdiskuterte låten.

– Når jeg har brukt hele livet på å være låtskriver og artist, så er det fornærmende at noen prøver å redusere det.

Det er etterkommerne til Marvin Gayes avdøde låtskriverkollega Ed Townsend som har gått til sivilt søksmål sivilt søksmål Forskjellen mellom sivilretten og strafferetten er at sivilretten omhandler saker mellom private parter, mens strafferetten omhandler brudd på loven og kan føre til straffeforfølgelse av enkeltpersoner eller organisasjoner. mot Sheeran.

Advokatene deres spilte i forrige uke av en video av en opptreden hvor Sheeran selv hopper mellom de to låtene, noe de mener skal være en «innrømmelse» av at han har rappet låten.

Sheeran svarte at han, og andre artister ikke sjelden fremfører slike kombinasjoner. Han påpekte at han med «Thinking Out Loud» har gjort det samme både med Van Morrisons «Crazy Love» og Dolly Partons «I Will Always Love You».

Sheeran var ifølge Reuters offensiv da han ble krysseksaminert krysseksaminertKryssforhør er innenfor anglo-amerikansk rettspraksis et avhør som en parts prosessfullmektig (i straffesaker aktor eller forsvarer) foretar av motpartens vitner etter at de er avhørt av den andre siden. Reglene for kryssforhør er til dels annerledes enn reglene. Kilde: snl.no av advokat Patrick Frank, som representerer Townsends etterkommere.

Sheeran ble nedlatende da advokaten stilte spørsmål om hvor ofte Sheeran samarbeider med andre om låtskriving noe Sheeran har rett i at skjer svært ofte i dagens popverden.

– Du trår ikke akkurat ny mark her.

En av Sheerans låtskriverkolleger, Amy Wadge, vitnet også. Hun forklarte retten at den omstridte låten har likhet med flere andre låter, blant annet Shania Twains «You’re Still The One». Hun avviste også plagiering av Marvin Gaye-låten.