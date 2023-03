STOD PÅ SCENEN: GloRilla, her fotografert under Grammy-utdelingen tidligere i år.

To døde etter panikk på konsert i USA

Ni personer ble trampet ned etter at det utbrøt panikk på en rapkonsert i delstaten New York.

To personer er døde og en er kritisk skadet under en konsert søndag med rapperne GloRilla og Finesse2tymes i Rochester i New York, skriver ABC.

Politiet rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd under konserten.

Da nødetatene ankom fant man flere skadede, men ingen av dem hadde skuddskader.

– Det er ingen ting som tyder på at det har vært skyting, sier politisjef Nicholas Adams.

– Skadene ser ut til å kommet etter at store folkemengder presset seg mot nødutgangene.

En 33 år gammel kvinne døde av skadene søndag, mens en annen person døde som følge av skadene mandag.

En person er fortsatt livstruende skadet på sykehus. Ytterligere seks personer fikk mindre skader.

Konserten ble avholdt på Main Street Armory i Rochester, et sted som har publikumskapasitet på 5000.

Artisten GloRilla twitret rett etter hendelsen:

– Jeg har akkurat hørt om hva som skjedde. Hva faen, jeg ber for at alle har det bra.