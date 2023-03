Pernille Sørensen slutter i «Nytt på Nytt»

Fredag vil Pernille Sørensen ha sin siste sending av det populære programmet.

Det bekrefter hun til NRK.

– Det er ekstremt rart. Jeg kjenner på et virvar av følelser, sier hun til kanalen.

– Det er en gjeng med svært morsomme mennesker jeg ikke skal jobbe mer med, og det gjør meg veldig trist.

Sørensen har vært fast inventar i panelet hos «Nytt på Nytt» siden 2015, men nå er det altså slutt til fordel for nye prosjekter.

Til høsten skal komikeren ha premiere på med humorshowet «3 for 1» med Live Nelvik og Kristine Riis.

I tillegg skal hun jobbe med en ny, stor humorserie for NRK og være manusforfatter på to andre prosjekter.

– Når alle disse ballene lander samtidig så blir det vanskelig med en fulltidsjobb som «Nytt på Nytt». Universet har bare 24 timer i døgnet, og da blir det vanskelig å sjonglere fire jobber, sier hun til NRK.

Det er foreløpig uklart hvem som overtar stolen etter Pernille Sørensen.

Komikeren har de siste 20 årene jobbet i mange ulike TV- og sceneproduksjoner. Sørensen innrømmer til NRK at dette taktskiftet er ekstra spesielt fordi hun har hatt jobben så lenge.

– Og en jobber så intenst og så tett sammen gjennom året. Da blir en veldig knyttet til de en jobber sammen med.

Tidligere kom også nyheten om at høstens sesong av TV-programmet «Side om Side», hvor Sørensen spiller en av hovedrollene, vil bli den siste.

– Det kommer til å ta tid for meg å fordøye at et helt tiår med to store jobbproduksjoner med så mange mennesker jeg er glade i, er over.

