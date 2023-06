Her er Bruce Springsteen i Oslo

Fredag kveld går den første av to Bruce Springsteen-konserter av stabelen i Oslo. Horder av fans fikk et glimt av verdensstjernen i det han forlot Grand Hotel.

Fredag ettermiddag kom Springsteen ut av Grand Hotel til en folkemengde som hadde ventet i timevis.

Superstjernen gikk raskt forbi og satte seg i en bil, der han fortsatte å vinke til fansen fra passasjersetet.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Anders Bakke (52) var en av de første tre som dukket opp utenfor hotellet. Han kommer rett fra Gøteborg, der han bodde på samme hotell som Springsteen.

Selv om superstjernen gikk forbi ham, fikk ikke Bakke snakket med ham eller sikret seg en autograf.

– Det er grunnen til at jeg fortsatt står her nå, jeg håper at det kanskje går an, sier Bakke.

– Han kommer jo i hvertfall ikke hjem til meg, så den eneste muligheten er å stå her.

I helgen skal 100.000 nordmenn få oppleve Springsteen på Voldsløkka.

1 / 2 FOLKSOMT: Det er tett blant fansene som venter på Bruce Springsteen utenfor Grand Hotel Oslo. forrige neste fullskjerm

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post