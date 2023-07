Kan bli storstreik i Hollywood: Flere stjerner involvert

Hollywood-veteran Meryl Streep, Better Call Saul-stjernen Bob Odenkirk og stjerneskuespiller Jennifer Lawrence kan alle gå ut i streik.

En mulig skuespillerstreik kan ha store konsekvenser for pågående film- og TV-produksjoner, inkludert "Gladiator 2", "Venom 3" og flere manusbasserte TV-serier.

Ifølge Deadline , vil en fullskala streik innebære en «shutdown» for Hollywood-produksjoner verden over.

Streiken skyldes uløste kontraktsforhandlinger mellom skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, og studioene, strømmetjenestene og produksjonsselskapene i Hollywood.

Skuespillerne krever blant annet bedre royaltyutbetalinger fra strømmegigantene, og uttrykker bekymring for kunstig intelligens konsekvenser for film- og TV-bransjen.

Dette er første gang på seks år at skuespillere og tekstforfattere truer med å streike samtidig. Vis mer

Stjerner som Meryl Streep, Jennifer Lawrence og Bob Odenkirk er bare dager unna å slå følge med tekstforfatterne, som har streiket siden 1. mai.

Det skriver flere utenlandske medier, deriblant The Guardian og Deadline.

En eventuell streik kan ha store konsekvenser for pågående film- og TV-produksjoner.

– En fullskala streik vil bety en nedstengning for Hollywood-produksjoner verden over, skriver Deadline.

Blant produksjonene som kan rammes er:

«Gladiator 2»

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two»

«Venom 3»

«Clint Eastwoods nye film Juror No. 2»

Ingen av de store studioene vil per nå utsette sine 2023-produksjoner til 2024.

Flesteparten av TV-seriene som er manusbaserte har allerede lagt ned produksjonen grunnet den første streiken.

Om skuespillerne streiker vil mange amerikanske serier, som spilles inn utenfor USA, også avslutte produksjonene sine.

Fortsetter samtaler

Kontrakten mellom SAG-AFTRA SAG-AFTRAThe Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists. Fagforening som representerer 160.000 personer som jobber i underholdningsbransjen verden over, deriblant skuespillere. og studioene, strømmetjenestene og produksjonsselskapene i Hollywood var satt til å utløpe fredag kveld ved midnatt amerikansk tid.

Men få timer før fristen ble partene enige om å forlenge kontrakten til 12. juli og fortsette samtalene, skriver nyhetsbyrået AP.

Streikende tekstforfattere aksjonerer i Toronto tidligere i juni.

Rapporter, som AP viser til, har sagt at samtalene har vært produktive, men flere profilerte Hollywood-stjerner, som nevnte Streep, Odenkirk og Lawrence reagerer på at lederne deres «ikke presser hardt nok» i forhandlingene.

Samtidig for første gang på seks år

Sammen med over 1000 andre kollegaer har de sagt seg villige til å streike hvis kravene deres ikke blir møtt. Dette er første gang på seks år at skuespillere og tekstforfattere er i fare for å streike samtidig.

Meryl Streep er en av flere skuespillere som har sagt seg villig til å gå ut i streik.

Skuespillerne har mange av de samme kravene som tekstforfatterne, ifølge AP.

De handler blant annet om strømmegigantenes royaltyutbetalinger royaltyutbetalingerEn juridisk bindende betaling til en enkeltperson eller et selskap for den pågående bruken av deres eiendeler, inkludert opphavsrettsbeskyttede verk. som gjør at skuespillerne sitter igjen med mindre penger fra eldre filmer. I tillegg frykter flere hvilken betydning kunstig intelligens kan ha for film- og TV-bransjen.