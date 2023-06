RØYKFRI: Flere danske medier skriver at Danmarks dronning Margrethe har sluttet å røyke.

Danske medier: Dronning Margrethe har stumpet røyken

Dronning Margrethe røykte sin første sigarett som 17-åring. 83 år gammel skal hun ha lagt sigarettene på hyllen.

Røykeslutten skal ha skjedd i forbindelse med en ryggoperasjon i februar, for å redusere risikoen for komplikasjoner.

Dronningen røykte sin første sigarett som 17-åring.

I et intervju med Weekendavisen før ryggoperasjonen ga dronningen et annet inntrykk, og uttalte at hun ikke hadde planer om å slutte å røyke. Vis mer

Danmarks dronning Margrethe (83) har sluttet å røyke, melder den danske avisen B.T.

De siterer kjendismagasinet Her og Nu som skriver at de har opplysninger om at dronningen har lagt sigarettene på hyllen.

Det skal hun ha gjort i forbindelse med en operasjon i ryggen i februar.

Røykeslutten skulle bidra til å redusere risikoen for komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Etter operasjonen skal dronningen ha videreført røykestoppen, ifølge kjendisbladet.

Kort tid før ryggsmertene utviklet seg gjorde hun et intervju med Weekendavisen der hun ga et annet inntrykk.

– Nå er jeg så gammel at de kan være det samme, uttalte hun.

Men nå kan det virke som at dronningen har skiftet mening.

Dronning Margrethe røykte sin første sigarett som 17-åring og har i storparten av sin tid som røyker sverget til Karelia uten filter, skriver BT.

– Det deilige med disse sigarettene her er at de får alle andre til å smake helt håpløst. Som ung røykte jeg engelske Virginia-sigaretter , men den våren da min far døde gikk det opp for mig at de var sterkere enn hva godt er, sa dronningen i intervjuet med Weekendavisen.