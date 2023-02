VENTER BARN: Sara Emilie Tanberg går i disse dager høygravid, og ønsker ikke å ha med seg kamerateamet under fødsel og i spedbarnstiden.

Sara Emilie Tandberg ferdig i «Bloggerne»

Influenceren har gjort sin siste sesong for TV 2-programmet.

«I dag går siste episode på bloggerne for denne sesongen, så da regner jeg med at det er ok å si at jeg ikke er med videre nå og filmer ikke per dags dato» skriver hun i en Instagramstory onsdag.

Tandberg har hatt kamerateamet med seg gjennom tre sesonger og til sammen et og et halvt år. Men nå er det over for influenceren – som fortiden er høygravid og venter sitt tredje barn.

«Det har vært SÅ GØY! Men nå skal jeg inn i babyboble, jeg ønsker ikke å filme noe fødsel» fortsetter hun.

Tandberg delte graviditeten med følgerne sine i august i fjor, ett år etter at hun og kjæresten Robin Daldorff Magnussen gjennom ti år hadde gjort det slutt.

Bruddet delte hun åpenhjertig om i «Bloggerne».

Senere fant hun kjærligheten på ny med en tidligere kjæreste fra ungdomsårene. Den nye kjæresten har hun ikke vist frem i programmet.

«Føler meg absolutt ikke ferdig med TV-produksjon! Men en pause nå når jeg har en baby, to barn og en mann som ikke skal på film så er det vanskelig å finne plass» skriver Tandberg.