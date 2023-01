Katharina G. Andresen i 2019. Pressebilde fra investeringsselskapet Ferd.

Bærekraftsansvarlig Katharina G. Andresen fløy privatfly til Milano

Ferd-arvingen er klimaengasjert på Instagram og miljø- og bærekraftsansvarlig i Mestergruppen. Men da hun skulle til Milano med venner, fløy Katharina G. Andresen (28) privat.

Milliardær Katharina G. Andresen var sammen med en gruppe venner i den italienske byen. Ut fra innholdet noen i reisefølget publiserte på Instagram, var det en eksklusiv tur.

Klokken 14.07 torsdag 12. januar gikk det et privat Sundt Air-fly fra Oslo til Milano, ifølge data fra Flightradar. Det er samtidig som noen i reisefølget la ut bilder på sosiale medier fra et privatfly.

Det ville vært mulig å ta rutefly fra Oslo til Milano den dagen. Det gikk både et Norwegian-rutefly fra Oslo Lufthavn og et Ryanair-fly fra Torp lufthavn.

Privatfly har lenge blitt snakket om som en av klimaverstingene.

Andresen er miljø- og bærekraftsansvarlig i Mestergruppen MestergruppenKonsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. . På Instagram har hun også uttrykt sitt klimaengasjement – blant annet med et innlegg der hun treffer ambassadøren av FNs utviklingsprogram Achim Steiner for å snakke om klimakrisen og FNs bærekraftsmål.

VG har spurt Mestergruppen om hva de tenker om at deres miljø- og bærekraftsansvarlig Katharina Andresen fløy privatfly til Milano.

Kommunikasjonsrådgiver Trine Lise Hedemann i Mestergruppen svarte:

– Vi kommenterer ikke hva ansatte gjør på sin fritid.

VG har spurt Andresen, hennes manager David Eriksen og personlig assistent til eier i Ferd, Rikke Bjerke, om hva Andresen – som klimaengasjert og bærekraftsansvarlig – tenker om å benytte seg av privatfly, uten å få svar.

VG har også spurt om hvor ofte hun benytter seg av privatfly, uten å få svar.

Da VG møtte Andresen og faren Johan H. Andresen på Verdens økonomiske forum i Davos forrige uke, sa han at de to hadde tatt rutefly sammen til Davos.

«Uforholdsmessig innvirkning på miljøet»

En rapport fra 2021 laget av «Transport & Environment» «Transport & Environment»En europeisk føderal paraplyorganisasjon for ikke-statlige organisasjoner som jobber med transport og miljø. konkluderer blant annet med at «private jetfly har en uforholdsmessig innvirkning på miljøet».

I rapporten står det at private jetfly er fem til 14 ganger mer forurensende enn kommersielle fly per passasjer, og 50 ganger mer forurensende enn tog.

På bare én time, kan et privatfly slippe ut to tonn CO₂, står det.

For å sammenligne var det gjennomsnittlige årlige globale utslippet til én person omtrent 4,4 tonn i 2019, ifølge FN.

I Norge var utslippet på 6,7 tonn per innbygger samme år.

Kjendiser har fått kritikk

En forskningsrapport laget av professor Stefan Gössling ved universitetet i Lund i Sverige i 2019, viser at enkeltmennesker gjennom sin livsstil, kan stå for helt enorme utslipp av kulldioksid. Da så han på hvor mye ti utvalgte kjendiser reiste med fly i 2017.

– Privatfly er et økende problem for klimaet. En prosent av verdens befolkning står for 26 prosent av alle utslipp og når vi skal redusere utslippene, raskt, så må vi starte der en liten gruppe slipper ut mest, skriver Gössling i en e-post til VG i dag.

– Hvor skadelig for klima er en tur med privatfly?

– Et privatfly har omtrent like mye utslipp på fem, seks timer som en gjennomsnittlig person i Europa per år.

VG har også spurt Gössling om hva han tenker om at en som er bærekraftsansvarlig i et større selskap, velger å benytte seg av privatfly. Det ønsker han ikke si noe om, men på generelt grunnlag sier han at under pandemien hadde vi nesten ingen flytrafikk, og den globale økonomien gikk fortsatt sin gang.

– Jeg tror alle kan fly mindre, uten den minste implikasjon for systemet. Det er et spørsmål om vilje og lovverk, sier han.

Katharina Gamlemshaug Andresen under kjendisgallaen på Gamle Logen i 2019.

Flere kjendiser har fått kritikk for flittig bruk av privatfly.

Blant annet ble Kylie Jenner kritisert for å en 17 minutters flytur privat i fjor sommer.

Ifølge tall fra The Guardian slapp Drakes privatfly ut fem tonn CO₂ mellom juni og juli i fjor. Det er mer enn det gjennomsnittlige årlige globale utslippet til én person.

En av Norges rikeste

Andresen er en av Norges aller rikeste. Hun var den med syvende høyest formue på de norske skattelistene for 2021 som ble sluppet i desember.

Hun står oppført med en formue på 4,9 milliarder kroner, skrev E24 i desember. I 2021 hadde hun en inntekt på 239 millioner kroner.

Katharina Gamlemshaug Andresen er datter av Johan H. Andresen og eier store deler av investeringsselskapet Ferd AS.