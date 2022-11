Her er Angelina Jordan og Heidi Klum

Norske Angelina Jordan (16) fant veien til Heidi Klums (49) halloween-party i New York.

Heidi Klum er halloween-dronningen fremfor noen. I 21 år har hun arrangert halloween-fest, og for hvert år blir supermodellens egne kostymer villere og villere.

Mandagens fest i New York var ikke noe unntak. Klum stilte utkledd som en larve. Det skal vi komme tilbake til.

Men først – blant 43-åringens kjendisgjester var ingen ringere enn sangeren Angelina Jordan.

De to ble kjent da Jordan var med i «America’s Got Talent: The Champions» på nyåret 2020. Klum var den som trykket på gullknappen som førte Jordan rett til finalen.

(Artikkelen fortsettefr under bildet)

ELLEVILT KOSTYME: Angelina Jordan ved siden av Heidi «Larve» Klum i New York mandag.

Jordan, for anledningen med Priscilla Presley-look, poserte ved siden av Larve-Klum på festen i går.

«Heidi Klum, her kommer jeg», skrev Jordan på InstaStory før festen.

Senere fulgte hun opp med video av seg selv og teksten: «Her er din gullknapp-Priscilla».

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Jordan.

Snart åtte år har gått siden Angelina Jordan stakk av med seieren i «Norske Talenter». Den gangen var hun bare åtte år. De siste årene har hun kunnet skilte med det ene ærefulle oppdraget etter det andre.

Klum kastet «larven»

Klum stilte altså i et kostyme som så klaustrofobisk ut.

Øyne og munn kunne så vidt skimtes gjennom larveantrekket. med på festen var også Klums ektemann Tom Kaulitz, han som sjørøver.

EKTEPAR: Tom Kaulitz og Heidi Klum.

Senere på kvelden krøp supermodellen ut av larven og avdekket et «nakenantrekk». Men larveansiktet beholdt hun på.

Artikkelen oppdateres.