Rihanna viser fram sønnen

Den verdenskjente artisten fikk tidligere i år sitt første barn sammen med rapperen A$AP Rocky. Nå viser hun frem sønnen for første gang.

– Prøver du å ta mammas mobil? kan man høre Rihanna (34) si i videoen hun har lagt ut på TikTok.

I videoen ser man en liten guttebaby sitte i et barnesete og strekke seg etter mobilen.

Det er første gang artisten har vist fram sønnen offentlig etter at hun ble mamma. Barnefaren er kjæresten og rapperen Rakim Athelaston Mayers, bedre kjent som A$AP Rocky (33)

Hva den lille gutten heter er foreløpig ikke kjent.

Det er over et halvt år siden det ble kjent at Rihanna hadde blitt mor for første gang, sammen med rapperen A$AP Rocky.

Rihanna avslørte graviditeten tidligere i år ved å vise frem den voksende, nakne magen i full offentlighet.

Siden den gang har hun heller ikke vært redd for å eksperimentere med antrekk og vise seg frem, og har uttalt at hun vil redefinere «sømmelig» for gravide.

Rihanna har vært en av de mest prominente popstjernene i verden i snart 15 år. Hun står blant annet bak hitlåtene «Rude Boy», «Diamonds» og «Umbrella».

1 / 2 STJERNEPAR: Her under Fashion Week i Paris i februar i år. STJERNEPAR: Rihanna og A$AP Rockys sammen på en filmpremiere i oktober. forrige neste fullskjerm STJERNEPAR: Her under Fashion Week i Paris i februar i år.

34-åringen har solgt over 250 millioner album i løpet av sin karriere. Tross færre solgte album har også kjæresten Rocky satt sin preg på hiphop-verden.

Rapperen vakte internasjonal oppsikt i da han ble tiltalt og dømt for vold i Sverige i 2019. Rocky ble dømt for å ha slått og sparket en 19-åring i forbindelse med en konsert i den svenske hovedstaden Stockholm.