SNAKKER UT: Artisten Miley Cyrus (30) kommenterer for første gang konflikten mellom henne og artist Sinead O’ Connor som døde i sommer.

Miley Cyrus kommenterer bråket med Sinéad O’Connor

Ti år etter den offentlige feiden mellom artistene Miley Cyrus (30) og nylig avdøde Sinead O’Connor (56), letter førstnevnte på sløret.

I tillegg til musikken, var Sinéad O’Connor kjent for å snakke «rett fra levra».

– Jeg er stolt over å være en bråkmaker, uttalte hun til New Musical Express i 1991.

Det kom tydelig til uttrykk da artist Miley Cyrus (30) slapp musikkvideoen til hitlåten «Wrecking Ball» i 2013, som på norsk kanskje best kan oversettes til slegge eller «rivningskule».

I videoen synger Cyrus mens hun sitter naken på denne kulen, noe som den gang vekket reaksjoner hos O’Connor, som døde i juli, 56 år gammel.

I et åpent brev til stjernen skrev O’Connor at det «ikke var kult å være naken og slikke på slegger i videoene», og mente at Cyrus ble «prostituert» av musikkbransjen.

– Du vil tilsløre talentet ditt ved å la seg selv bli prostituert ut, enten det er musikkbransjen eller deg selv som driver med denne prostitusjonen, skrev hun i brevet.

KONTROVERSIELL: Den dyktige sangeren var også kjent for å ha sterke meninger og var ikke redd for å provosere.

– Når det gjeldet det å kvitte seg med Hannah Montana-imaget ... Den som forteller deg at å bli naken er måten å gjøre det på, respekterer absolutt IKKE talentet ditt, eller deg som en ung dame.

Cyrus spilte mellom 2006 og 2011 rollen som karakteren Hannah Montana i Disney-serien med samme navn.

– Var bare 20 år

Den gang svarte Cyrus ved å gjøre narr av gamle tweets fra O’Connor, hvor hun blant annet sammenlignet den tidligere Nickelodeon-barnestjernen Amanda Bynes, som havnet på sykehus etter et sammenbrudd samme år.

O'Connor tvitret tilbake at Cyrus «hånet meg selv og Amanda Bynes for å ha lidd med psykiske problemer og for å ha søkt hjelp» og la til: «Det er ikke akseptabelt å håne noen for å ha lidd».

PRISBELØNT: Miley Cyrus på MTV Video Music Awards i 2014, hvor musikkvideoen til «Wrecking Ball» vant prisen for årets video.

Nå kommenterer Miley Cyrus det ti år gamle bråket.

Den tidligere Disney Channel-stjernen ble emosjonell da hun snakket om konflikten til NME.

– Jeg var bare 20 år gammel. Så jeg visste ikke mye om psykisk sykdom, og alt jeg så var at en annen kvinne hadde fortalt meg at denne ideen ikke var min idé.

Hun understreker at ideen var helt hennes egen, og at hun fortsatt «elsker den».

– At noen tok det fra meg, fornærmet meg veldig, sier Cyrus, før hun legger til:

– Helt seriøst, Gud velsigne Sinéad O’Connor.