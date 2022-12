PÅGREPET: Andrew Tate.

Influencer Andrew Tate pågrepet i Romania

Influenceren Andrew Tate og broren er pågrepet i Romania, mistenkt for menneskesmugling.

Den kontroversielle influenceren Andrew Tate og broren Tristan Tate har blitt pågrepet for menneskehandel i Romania. Det melder rumensk politi i en pressemelding.

Torsdag ble en luksusvilla som tilhører Tate og hans bror Tristan raidet av væpnet politi. Raidet ble utført av Direktoratet for etterforskning av organisert kriminalitet og terror (DIICOT).

Tates hjem ble også tidligere i år raidet av rumensk politi på grunn av mistanke om organisert menneskesmugling.

BAKGRUNN: Derfor er Andrew Tate kontroversiell

Kidnapping, voldtekt og menneskesmugling

Politiet opplyser at de to britiske brødrene har vært under etterforskning i flere måneder for en påstått kidnapping av to unge kvinner i byen Voluntari.

De er også mistenkt for voldtekt, og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe for menneskehandel. To rumenske statsborgere skal også være med i denne gruppen, i tillegg til de to brødrene, heter det i pressemeldingen.

Ifølge politiet rekrutterte brødrene kvinnelige ofre ved å late som om de hadde intensjoner om å inngå ekteskap eller forhold med de, en taktikk kjent som «loverboy»-metoden.

– De ble senere transportert og innlosjert i bygninger hvor de ved hjelp av fysisk vold og mental tvang ble seksuelt utnyttet av gruppemedlemmer.

Videre skriver de at ofrene ble tvunget til å medvirke i pornografisk materiale, med det formål å formidle det videre for økonomisk gevinst. Så langt er det identifisert seks personer som har blitt utnyttet av den kriminelle gruppen, sier politiet.

Ingen navn er identifisert i pressemeldingen, men rumenske medier melder torsdag kveld at de britiske brødrene er identifisert som Andrew og Tristan Tate.

En video i rumenske medier viser Tate bli ført ut av et bygg av tre politibetjenter, og inn i en politibil. Det er mye presse til stede.

Andrew Tate har uttalt ting som at «kvinner hører hjemme i hjemmet», at de «ikke kan kjøre bil», og at de er «en manns eiendom». Han mener også at voldtekstofre må «ta ansvar» for angrepene de blir utsatt for, skrev The Guardian i august.

Thunberg-stikk

Onsdag kom Gretha Thunberg med et lite stikk mot Tate, etter han rettet denne meldingen mot henne:

«Hei Greta Thunberg. Jeg har 33 biler» skrev Tate og viste til hvor store motorer hans Bugatti og to Ferrari-biler har.

«Dette er kun begynnelsen. Vær så snill og gi meg e-posten din slik at jeg kan sende deg den komplette listen over bilsamlingen min og de enorme utslippene til hver av dem» skriver Tate.

Thunberg svarte:

«Ja, vær så snill å opplys meg» svarer Thunberg onsdag, og legger til:

«Mail meg på smalldickenergy@getalife.com».