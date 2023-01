FAMILIEN: Eks-prins Felix (20), prinsesse Marie, prins Joachim, eks-prinsesse Athena (10), eks-prins Henrik (13) og eks-prins Nikolai (23).

Dansk eks-prins bryter tausheten etter familiebråk

Grev Nikolai bryter for første gang tausheten etter at bestemoren – dronning Margrethe – tok prinsetitlene fra ham og søsknene.

Den tradisjonelle nyttårsfesten fikk i år en bitter bismak i det danske kongehuset.

Nyttårsaften ble det nemlig offisielt:

Prins Joachims fire barn har nå mistet prinsetitlene sine, som dronning Margrethe først varslet i slutten av september.

Eks-prins – og nå greve – Nikolai (23) bryter tausheten for første gang etter beslutningen:

– Det er en underlig følelse og en opplevelse jeg helst skulle være foruten, sier Nikolai til de danske avisene BT og Ekstra Bladet gjennom sin mors presserådgiver.

TRØBBEL I KONGETÅRNET: Dronning Margrethe (midten) har tatt prinsetitlene fra prins Joachims barn (til høyre). Kronprins Fredrik til venstre.

Tabbet seg ut

Fra i dag heter han ikke lenger offisielt prins Nikolai, men grev Nikolai Monpezat.

Nikolai har brukt sin nå eks-tittel aktivt profesjonelt. Han har hatt suksess som modell ved siden av studiene og har blant annet jobbet for Burberry og Dior.

– Men nå er det som det er. Jeg vil være stolt over de årene jeg fikk lov å være prins av Danmark resten av mitt liv, sier han via morens presserådgiver.

Dronning Margrethe tok selv opp konflikten i gårsdagens nyttårstale til det danske folk.

– At forholdet med prinsesse Marie og prins Joachim har blitt så vanskelig smerter meg, sa dronningen.

Info Ikke nye titler Nikolai, Felix, Henrik og Athena ble fra 1. januar 2023 fratatt prinse- og prinsessetitlene og er nå grever og komtesse av Monpezat. Denne tittelen har eksistert siden 2008, da dronning Margrethe fant den opp og ga den til hele familien. I 2005 fant hun også opp tittelen grevinne av Fredriksborg, som hun da ga til prins Joachims ekskone Alexandra. Vis mer

TALTE TIL FOLKET: Dronning Margrethe delte sine tanker om konflikten i sin nyttårstale.

Tabbet seg ut

Midt i den bitre familiekonflikten tabbet kongehuset seg ut midt i forrige uke.

De fjernet titlene for tidlig fra egne nettsider.

– En beklagelig teknisk feil, sa kongehusets kommunikasjonsavdeling til Ekstra Bladet.

Avisens kongehuskommentator Kim Bach sier at det viser hva prins Joachims barn betyr for kongehuset.

– Ingen ville turt å gjøre denne feilen med dronningen og la være å rette den øyeblikkelig. Det ville heller ikke noen som ville gjort denne feilen med kronprins Frederik, kronprinsesse Mary eller deres barn. Dette viser bare hvor utstøtte de egentlig er, sier Bach til avisen.

FAMILIEIDYLL: Prinsesse Josephine, prins Vincent, prinsesse Isabella, prins Christian, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik på balkongen, og daværende prinsesse Athena, prins Henrik, prins Felix, prins Nikolai, prinsesse Marie og prins Joachim på balkongen sammen med dronning Margrethe på Amalienborg Slott i København da de feiret dronning Margrethe sin 75-års dag torsdag.

– Meget lei meg

Avgjørelsen til dronningen ble begrunnet i «at de fire barnebarna i større grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av de spesielle hensyn og forpliktelser som en formell tilknytning til Kongehuset som institusjon innebærer».

Prins Joachim er dronningens andre sønn. Han har fire barn:

Prinsene Nikolai (23) og Felix (20) med grevinne Alexandra og prins Henrik (13) og prinsesse Athena (10) med sin nåværende kone, prinsesse Marie.

Grevinne Alexandra uttalte at barna følte seg utstøtte. I en uvanlig krass uttalelse, kommenterte prins Joachim beslutningen slik da det ble kjent:

– Jeg fikk fem dagers varsel på å fortelle mine barn at deres identitet er tatt fra dem. Jeg er meget, meget lei meg over at de er lei seg og at dette skjer over hodet på dem, sa han til den danske avisen B.T.