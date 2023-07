PLASSERT I FEIL KATEGORI?: Skuespiller Bella Ramsey har blitt nominert i en kvinne-kategori, selv om de identifiserer seg som ikke-binær.

Emmy kritiseres etter Bella Ramsey-nominasjon

«The Last of Us»-stjernen Bella Ramsey (19) er nominert i kategorien «beste kvinnelige skuespiller» under årets Emmy-utdeling. Det får flere til å reagere, da Ramsey identifiserer seg som ikke-binær.

Kortversjonen The «Last of Us»-skuespiller Bella Ramsey, som identifiserer seg som ikke-binær, er nominert til en Emmy for beste skuespillerinne. Dette har skapt reaksjoner ettersom mange mener den kjønnsdelte kategorien er problematisk.

Kritikere har uttrykt sin skuffelse på Twitter, og påpeker at en ikke-binær skuespiller ikke burde plasseres i en kjønnsdelt kategori.

Ramsey foreslår kjønnsnøytrale kategorier ved prisutdelinger etter å ha kommet ut som ikke-binær tidligere i år. Vis mer

Ramsey spiller i den kritikerroste serien «The Last of Us» sammen med Pedro Pascal. HBO Max-suksessen har blitt sett av flere millioner på verdensbasis.

Rolleprestasjonen har belønnet 19-åringen med sin første Emmy Awards-nominasjon i kategorien «beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie», sammen med Sharon Horgan, Melanie Lynskey, Elisabeth Moss, Keri Russell og Sarah Snook.

Problemet er bare at Ramsey identifiserer seg som ikke-binær ikke-binærIkke-binær er et paraplybegrep for mennesker som ikke identifiserer seg innenfor den binære kjønnsmodellen med de to binære kjønnene kvinne og mann.. 19-åringen har uttalt i et intervju med britiske Vogue at de foretrekker pronomenene «de / dem».

At Emmy-juryen har plassert Ramsey i en kjønnsdelt kategori har fått internett til å koke. Flere er skuffet.

«Jeg synes så synd på de, for de kan liksom ikke få en pris for hardt arbeid uten å miskjønne seg selv», skriver en om nominasjonen på Twitter.

«Beste skuespillerinne for en åpenlyst ikke-binær person som hadde på seg binder binder Binder, også kjent som brystbinding, er utflating av bryster med sammentrekkende materialer som spesialbygde undertøy og tøystrimler. Brukes gjerne av transpersoner og ikke-binære med kjønnsdysfori.hele filmingen er sykt», skriver en annen.

STJERNEDUO: Etablerte Pedro Pascal spilte sammen med ikke-binære Bella Ramsey i «The Last of Us». Sistnevnte ble nominert i kategorien beste kvinnelige skuespillerinne, noe som har høstet mye kritikk.

Ramsey kom ut som ikke-binær i januar i år, lenge før nominasjonen til den gjeve prisen ble kjent.

19-åringen har nylig uttalt i et intervju med Vanity Fair at de etterlyser kjønnsnøytrale kategorier ved prisutdelinger.

– Kategoriene for øyeblikket føles ekstremt kjønnede med språket rundt dem, sa Ramsey, og fortsatte med å avsløre at de selv endte opp med å sende inn søknaden til nominasjonen for «beste kvinnelige skuespiller», til tross for at de ikke identifiserte seg med kjønnsidentiteten.

– Jeg vil ikke at begrensningene når det gjelder språket i kategoriene skal være en grunn til at ikke-binære skuespillere som meg ikke kan feires, la Ramsey til i intervjuet med det kjente magasinet.

I et nylig intervju med britiske Vogues bekreftet Ramsey at de føler seg mest komfortable med å bruke de/dem-pronomen, til tross for at de tidligere har innrømmet at de «ikke kunne brydd seg mindre» om hvilke pronomen de skal bruke.

– Da «The Last of Us» først kom ut, tenkte jeg: «Alle bare kall meg hun fordi jeg ser ut som en hun for deg, så det er greit.» Men nå er jeg i stand til å vokalisere det mer, å bli kalt de er det mest sannferdige for meg. Det er den jeg er mest, sa Ramsey.