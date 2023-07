UGYLDIG SAK: Påtalemyndigheten ba om dødsstraff mot rapperen YNW Melly.

Aktor ville ha dødsstraff – nå er saken erklært ugyldig

Påtalemyndigheten mener rapperen YNW Melly drepte to av sine venner. Juryen klarte ikke å bli enige om en dom.

Jamell Demons, bedre kjent som YNW Melly, er tiltalt for drap i Florida.

Aktor mener Demons skjøt Anthony Williams og Christopher Thomas Jr, mens de alle var inne i en jeep. Williams og Thomas var også rappere som var en del av YNW-kollektivet.

Ifølge påtalemyndigheten var skytingen en del av en gjengaksjon, mens Demons sine advokater sier påstanden mangler troverdighet ettersom Demons og de avdøde var nære venner.

Hendelsen fant sted 26. oktober 2018. Aktor sier at trioen pluss en mann til kjørte bort etter en innspillingsøkt. Da skal Demons ha skutt Williams og Thomas. Den fjerde mannen, Cortland Henry, er siktet som medskyldig i saken.

Aktor mener at Demons og Henry kjørte likene til et område nært Everglades. Her skal de ha skutt mot baksiden og passasjersiden av bilen. Det for å få det hele til å se ut som en gjengskyting.

Undersøkelser skal derimot vise at duoen ble skutt fra innsiden av jeepen, skriver nyhetsbyrået AP.

Pistolen som ble brukt ble aldri funnet.

De siste ukene har rettssaken mot rapperen pågått. Lørdag kveld norsk tid ble rettssaken erklært ugyldig fordi juryen på tolv personer ikke ble enige om en dom.

Det kreves en enstemmig dom for å dømme eller frifinne en tiltalt i USA.

Påtalemyndigheten i Broward County, som ba om dødsstraff mot Demons, vil mest sannsynlig prøve saken på nytt med en ny jury, ifølge AP.

Dommer John Murphy ba jurymedlemmene to ganger om å fortsette å diskutere etter de sa de var fastlåst, men ga seg etter de ikke kom frem til noe en tredje gang.

YNW Melly slo gjennom i 2017, og har blant annet jobbet med Kanye West. Han har flere kjente sanger, men den største heter «Murder On My Mind». Sangen har over 900 millioner avspillinger på Spotify.

Låten ble gitt ut i mars 2017, altså en god stund før drapene på Williams og Thomas. Sangen skal ikke ha blitt brukt i rettssaken mot Demons.

