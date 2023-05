DØD: Skuespilleren kjent fra Fast & Furious, Paul Walker, døde i 2013 bare 40 år gammel.

Avslører rørende hyllest til sin døde bror

Da skuespilleren Cody Walker og kona fikk sitt tredje barn, hedret de samtidig hans bror, Paul Walker, som døde for snart ti år siden.

Da Fast & Furious-stjernen Paul Walker døde i en bilulykke i desember 2013, trådte brødrene Coydy og Claeb til for å fullføre filmscenene på vegne av broren.

Den gangen skrev filmcrewet i en uttalelse da at «Å ha dem på settet har gjort at vi alle føler at Paul er med oss.».

BILULYKKE: Paul Walker mistet livet i en bilulykke i Santa Clarita, nord for Los Angeles i november 2013.

Brødrenes fortsettelse av Pauls arbeid ble sett på som en hyllest av eldstebroren.

Hedrer broren 10 år etter

Nå har Cody Walker igjen hedret sin storebror.

Den 30. april fødte kona Felicia Walker parets tredje sønn som de ga navnet Paul Barrett «Bear» Walker.

Ifølge nettstedet TMZ har Cody uttalt at han «følte at nå var det rette tidspunktet» for å hedre broren.

BRØDRE: Brødrene Cody Walker (til venstre) og Caleb Walker (til høyre) fullførte flere av broren Paul Walker (i midten) sine scener etter brorens død.

Flere nevøer

Fra før av har også den mellomste broren i familien, Caleb Walker, og hans kone Stephanie Walker, oppkalt deres nå fem år gamle sønn. Gutten bærer navnet Maverick Paul Walker etter sin onkel.

Er med i siste film

I den siste Fast & Furious-filmen «Fast X» som kom i år, blir eldre opptak av Paul Walker kort visti begynnelsen av filmen.

Regissøren har tidligere uttalt at dette var en beslutning hele Walker-familien stilte seg bak.

