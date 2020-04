FRISKE IGJEN: Tom Hanks og kona Rita Wilson ble smittet av coronaviruset, men ble utskrevet fra sykehuset fra en drøy måned siden. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Tom Hanks etter corona-innleggelsen: – Min kone hadde det tøffere enn meg

Den verdenskjente skuespilleren (63) åpner opp om tiden i isolasjon på sykehus.

Nå nettopp

Den amerikanske skuespilleren Tom Hanks ble i mars lagt inn på et sykehus i Australia etter å ha testet positivt på coronavirus. I midten av måneden ble han utskrevet fra sykehuset.

Kona hans, sangerinne og skuespiller Rita Wilson (63), lå også innlagt etter å ha fått påvist coronasmitte.

Sett denne? Dette vet vi om corona-immunitet:

Torsdag var «Forrest Gump»-stjernen gjest i det amerikanske radioshowet «National Defense». Der snakket han ut om sykdomsperioden paret har vært igjennom. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant Fox News og US Weekly.

– Min kone, Rita, hadde det tøffere enn meg. Hun hadde mye høyere feber og mistet både smak- og luktesans, sier han i intervjuet.

Han forklarer sitt eget sykdomsforløp på denne måten:

– Jeg hadde vondt i kroppen og følte meg veldig sliten. Det var sånn corona-viruset angrep oss.

Hanks og Wilson testet positivt på viruset mens de var i Australia i forbindelse med opptakene til en film Hanks medvirker i. De har hele veien holdt fansen oppdatert om sin tilstand via sosiale medier.

– De var redde for at vi skulle bringe smitten videre, og det er grunnen til at vi ble isolert på den måten, forteller skuespilleren i radiointervjuet.

les også Prins Charles smittet av coronavirus

Ifølge Hollywood-nettsiden Deadline er superstjernen i gang med opptak i Australia på en ikke-navngitt film om Elvis Presley, der han spiller Elvis’ manager gjennom mange år, Tom Parker.

Hanks er spesielt kjent for sine roller i filmer som «Forrest Gump», «Redd menig Ryan» og «Cast Away».

Kona Rita Wilson har også medvirket i flere filmer, deriblant «Runaway Bride, HBO-serien «Bride» og «Søvnløs i Seattle», der Hanks har den mannlige hovedrollen.

Publisert: 20.04.20 kl. 02:47

Les også

Fra andre aviser