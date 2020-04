SNAKKET OM PENGEBRUK: John Arne Riise, her fotografert i forbindelse med et VG-intervju om «I lomma på Silje». Foto: Frode Hansen

Minnelig ordning med Riise

VG og John Arne Riise er enige om en såkalt minnelig ordning etter at Riise og hans manager, Erland Bakke, klaget avisen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).



Klagen gjaldt et intervju VG gjorde med John Arne Riise i forbindelse med at han deltok i TV-programmet «I lomma på Silje» på TV3. I etterkant av intervjuet ble det gjennomført en såkalt sitatsjekk. VG godtok at Riise justerte enkelte av sine uttalelser. Grunnet en intern feil ble ett av de originale sitatene likevel publisert. Det ble raskt korrigert i VGs nettutgave, men ikke i papiravisen.

– Vi har forståelse for at Riise reagerte. Det skjedde det en rutinesvikt i VG. Når redaksjonen aksepterer at et intervjuobjekt endrer et sitat, så skal vi selvsagt gjøre det på alle plattformer hvor saken publiseres. Vi har nå skværet opp med John Arne Riise og hans manager, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

Riise reagerte i tillegg på at VG i intervjuet tok opp spørsmål basert på kildeopplysninger som gikk på Riises privatliv, og som det ble laget egen sak på. I denne tilbakeviste Riise innholdet i opplysningene.

– Rykter som blir avvist av alle parter bør unngås som egne saker, uttaler Riise og Bakke.

Manager Erland Bakke er tilfreds med at VG erkjenner at det ble gjort feil.

– Det er lett å gjøre feil, og i motsetning til andre nettaviser så er det bra at VG erkjenner det når de oppstår og rydder opp. Det skal VG ha honnør for. Dette var feil som medførte en rykteflom som ikke stemte og som således ble en ekstra påkjenning for familien Riise, sier Erland Bakke.

John Arne Riise uttrykker han vanligvis har et godt inntrykk av VGs journalistikk, men at han i denne situasjonen mente det var riktig å sette ned foten.

– Vi lever i en tid hvor det tidvis er vanskelig å skille ekte saker fra oppkonstruerte som spres i sosiale medier. Beskyldninger hagler mot alle mediehus, spesielt i utlandet om «fake news». Det er i slike tider det er ekstra viktig at landets største aviser gir oss tillit om at det som skrives stemmer. I dette tilfelle gjorde det ikke det, men VG ryddet raskt opp og har vært utrolig profesjonelle og lyttende i denne prosessen sier John Arne Riise.

Den minnelige ordningen medfører at klagen ikke blir behandlet av PFU.

