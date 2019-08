NYGIFT: Etter å ha vært kjærester i syv år takket Stian Kristiansen og Eili Harboe ja til å være kone og mann. Foto: Privat

Skuespiller Eili Harboe giftet seg med filmregissør Stian Kristiansen

«Thelma»-skuespilleren (25) og filmregissør Stian Kristiansen (46) ga hverandre sitt «ja» ved en strand i Sola.

Bilder i sosiale medier viser paret som blir viet ute ved havet på Ølbergsstranden utenfor begges hjemsted Stavanger.

Harboe har på seg en elegant brodert brudekjole med lange armer. Brudgommen stilte i en mørkeblå dress.

På telefon til VG forteller en noe hes Kristiansen på vegne av dem begge at de har hatt to fantastiske dager med bryllupsfeiring.

– Der var det familie og venner og folk som ville oss vel og heiet på oss. Det var masse, masse kjærlighet i rommet, sier han.

Han beskriver helgen som en slags bryllupsfestival, hvor hele fire band opptrådte på lørdag.

– Det var veldig gøy. Vi har hatt det helt fantastisk, sier han.

Selve festen fant sted på Strandhuset på Ølberg.

Paret har vært sammen i syv år, og møttes under innspillingen av Kristiansens film «Kyss meg for faen i helvete». Filmregissøren fridde for to år siden, så bryllupet har vært planlagt i god tid.

– Vi har gledet oss lenge. Det føltes utrolig fint, og vi hadde veldig flaks med våret, sier han.

Harboe hadde i 2017 hovedrollen i Joachim Triers skrekkfilm «Thelma», som fikk tre Amanda-priser. Trier beskrev henne som en av de modigste skuespillerne han hadde møtt. Filmen var Norges Oscar-håp i 2017, men lykkes ikke i å få en nominasjon.

Hun hadde også en rolle i «Bølgen».

Kristiansen er mest kjent for å ha regissert «Mannen som elsket Yngve» fra 2008.

«Kyss meg for faen i helvete» kom i 2013. Harboe fikk svært gode kritikker som hovedrolleinnehaver. I VG fikk filmen en firer på terningen.

Til VG fortalte hun den gang at hun var med på å utvikle rollefiguren sin selv.

