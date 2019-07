FÅR KRITIKK: Kronprinsesse Mette-Marit og sønnen Marius Borg Høiby, her med hunden Louie etter den årlige vennskapskampen på Skaugum stadion i mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Marius Borg Høiby endret Instagram-konto etter kritikk

At hunden Louie ble beskrevet som «en Boston Terrier med Downs syndrom» falt ikke i smak hos alle. Nå er teksten endret.

Onsdag kveld postet kronprinsesse Mette-Marit et feriebilde av seg selv og sønnen Marius Borg Høiby.

Med på bildet var også Borg Høiby og kjærestens hund, Louie.

Det som i utgangspunktet er et hyggelig familiebilde har imidlertid fått flere kritiske kommentarer.

Skrev at hunden hadde Downs

På hunden Louies Instagram-konto, som var tagget i bildet, sto følgende tekst i biografien: «Boston terrier living the life with Downs syndrome».

En av kommentarene på Mette-Marits bilde påpeker dette, og legger til at hundens eiere lager grimaser med hunden.

Brukeren stiller deretter spørsmål ved om dette er forsøk på å mobbe mennesker med Downs syndrom, og at det i så fall ikke er gøy.

Til dette svarer kronprinsessen følgende:

«Louie lever med en kromosomfeil. Han er verdens nydeligste lille hund. Tror ikke eierne har ment noe vondt med å beskrive han som hund med downs».

Senere skriver hun:

«Det var ikke meningen at noen skulle føle seg støtt <3 Spesielt ikke barn som fortjener all kjærlighet i hele verden <3»

En annen kaller Downs-beskrivelsen «usmakelig».

I etterkant av kommentarene på Mette-Marits bilde har hundens Instagram-konto blitt endret. Delen om Downs Syndrom er nå fjernet fra biografien.

Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, sier til VG at de ikke har noen kommentar til saken.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Borg Høiby.

Downs ikke kjent på hunder

Veterinær Silje Hvarnes sier at hun selv ikke har hørt om tilfeller der hunder har hatt Downs syndrom, men kan ikke utelukke at det finnes. Hun bekrefter derimot at hunder kan ha kromosomfeil.

– Det er heldigvis veldig sjeldent at vi ser dette i den dagligdagse praksisen på dyreklinikken. Dyr med kromosomfeil er som oftest dødfødte eller dør i ung alder. Så det er nok ikke vanlig at man ser voksne hunder med dette. Men det finnes, ja.

Veterinær Trude Mostue sier til VG at Downs syndrom ikke er en kjent kromosomfeil på hunder.