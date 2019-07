SINGEL OG FORNØYD: Anniken «Annijor» Jørgensen (22) nyter singeltilværelsen. Foto: Anniken Aronsen/VG

Anniken Jørgensen om singellivet: – Gutter snakker ikke til meg

BJØRVIKA (VG) Den «Bloggerne»-aktuelle 22-åringen forteller at hun trives som singel og at du ikke finner sjekkeapper på telefonen hennes.

Blogger Anniken Jørgensen har snakket mye åpent om både forhold og kjærlighetssorg. I «Bloggerne» har seerne fått innblikk i forholdet til ekskjæresten Anders Gran, som det for ett år siden ble slutt med for tredje gang. Nå har hun slått seg til ro med singellivet, og avviser at hun er i gang med dating.

– Jeg har alltid sett på meg selv som en person som burde være singel hele livet. Jeg har det kjempebra, jeg har tid til meg selv. Jeg trenger ikke å ha ansvar for noen andre sin lykke eller velbehag, det er deilig, sier hun under presselanseringen av nettopp «Bloggerne» i slutten av juni, som blir hennes sjette sesong i programmet.

– Bra de holder seg unna

Med over en kvart million følgere på Instagram, skulle man kanskje trodd at meldingsboksen florerte av frierier og «vil du ta en kaffe en dag»-forespørsler, men det avviser hun kontant.

– Folk tror det bare renner inn på Instagrammen min. Men det er virkelig ingenting. Gutter snakker ikke til meg. I det hele tatt. Det er kanskje én i måneden, og da er det Jamal fra India liksom, sier hun lattermildt.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det hadde vært hyggelig med datingforespørsler en gang iblant.

– Men jeg ville uansett aldri blitt sammen med noen som sender meg melding på Instagram, så det er bra at de holder seg unna, sier hun og ler.

Det var gjennom Instagram hun og Gran først kom i kontakt med hverandre.

Bloggpause

Det har vært stille fra Jørgensen på bloggen de siste to månedene. Det er måned siden hun fortalte at hun vurderte å legge ned hele plattformen, men at hun hadde planer om å komme tilbake i juli. Bloggpausen oppsto som følge av at hun skulle inn på «Farmen kjendis», som hun måtte trekke seg fra på grunn av sykdom.

– Det kommer ikke til å bli like mye som før. Jeg vet ikke. Jeg er litt på stedet hvil om dagen, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, sier 22-åringen som fortsatt er aktiv på Instagram.