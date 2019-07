ENSOM I OSLO: Sofie Nilsen er det ferskeste tilskuddet til «Bloggerne», hvor seerne blant annet får bli med på boligjakt. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Overtalte kjæresten til å kjøpe bolig i Trondheim: – Jeg ble veldig ensom i Oslo

BJØRVIKA (VG) Sofie Nilsen (24) isolerte seg inne i hovedstaden og hadde vanskeligheter med å skaffe nye venner.

I den ellevte sesongen av «Bloggerne» møter man to ferske fjes – Sofie Nilsen (24) og Linnéa Myhre (29). VG møtte alle profilene under presselanseringen av programmet som kommer på TV 2 til høsten.

Førstnevnte kjøpte i februar sin første bolig sammen med kjæresten Morten Botten (24), og boligjakten får man være med på i den kommende sesongen.

Paret møttes første gang i 2017 da de begge var deltagere i «Paradise Hotel».

Nå har de altså blitt boligeiere sammen, men at hjemstedet skulle lande på Trondheim var ikke gitt.

– Til slutt måtte jeg gi meg på den, sier Botten, som også er med på presselanseringen.

– Det høres som om jeg sto med en pistol til hodet ditt, skyter Nilsen inn.

– Det var ikke så langt unna, fleiper han tilbake.

Paret var nemlig usikker på om de skulle bli i Oslo eller ikke. Nilsen følte seg nemlig ikke helt hjemme i hovedstaden, og tønsbergjenta lengtet etter å flytte tilbake til Trondheim.

SAMBOERE: For to og et halvt år siden møttes Morten Botten (24) og Sofie Nilsen (24) i Mexico under innspillingen av «Paradise Hotel». Nå bor de sammen i Trondheim. Foto: Terje Pedersen

– Jeg liker Oslo veldig godt som by, og jeg elsker å være her, men i den jobben jeg har er det ikke bare å bli kjent med folk. Jeg ble veldig ensom til tider, og ble mye sittende alene. Jeg hadde ikke så mange venner her, forteller hun.

Årsaken tror hun var fordi hun var fast bestemt på å kunne lykkes som blogger, og at mesteparten av tiden gikk med å jobbe.

– Jeg var veldig isolert med PC-en i ett år og bare blogget og blogget. Det var litt trist der og da, for det var noen som ble lei seg og sinte fordi jeg trakk meg mer tilbake. Jeg satt hjemme hele tiden og turte ikke å være med på ting. Jeg følte at jeg aldri gjorde nok, og det var litt i det ekstreme laget. Men jeg kjenner at det var verdt det.

Paret forteller at de har funnet trivselen i Trondheim, selv om det for Botton er en stor overgang.

– Det er jo natt og dag i forhold til Oslo. Jeg har jo hele mitt nettverk her i Oslo, og nå har jeg flyttet til en by hvor jeg nesten ikke kjenner noen, sier han.

For Nilsen kjennes det riktig å ha kommet seg lenger opp i landet.

– Jeg kjenner at alt av stress har sluppet siden jeg kom dit, og jeg ble litt lykkelig igjen. Jeg trengte bare litt ro, sier hun.

