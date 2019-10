ARRESTERT: Her blir Jane Fonda arrestert av politiet. Foto: ARLO HEMPHILL / REUTERS

Jane Fonda (81) arrestert under klimademonstrasjon

Skuespilleren ble satt i håndjern av politiet under en demonstrasjon i Washington, D.C. fredag.

Fonda og en rekke andre aktivister ble fredag arrestert i den amerikanske hovedstaden under en klimademonstrasjon, etter å gjentatte ganger ha blitt bedt om å forlate stedet, skriver ABC News, som har publisert video av hendelsen.

Oscar-vinneren har i en årrekke engasjert seg politisk, og var blant demonstrantene under Vietnamkrigen i 1972.

Fonda har tidligere uttalt til ABC News at hun vil demonstrere hver fredag i Washington, D.C., under den såkalte «Fire Drill Friday».

– Klokken 11 hver fredag morgen, kom å bli arrestert med meg, eller velg å ikke gjøre det, det har ikke noe å si, har hun sagt i intervju med kanalen.

ARRESTERT: Jane Fonda er siktet etter en klimademonstrasjon i USAs hovedstad fredag. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hun forteller videre at hun er inspirert av svenske Greta Thunberg, til tross for at hun har vært engasjert i klimasaken i en årrekke.

– De har virkelig risikert, og gitt opp, mye for å si «våkne opp gamle folk. Hvorfor står dere ikke med oss? Dere tar fremtiden fra oss. Så vet du hva – bestemor blir med», uttalte hun.

Ifølge CBS News ble Fonda arrestert sammen med 15 andre aktivister, og siktet for trengsel, hindring eller ordensforstyrrelse.

