BLE SYK: Det var før jul i fjor at komiker Christine Koht fikk beskjed om at hun hadde fått kreft med spredning. Den siste tiden har hun på Facebook holdt fansen oppdatert på sin tilstand. Foto: Jørgen Braastad

Christine Koht med ny oppdatering: – Jeg får helt sjokk når jeg ser meg i speilet

Den kjente komikeren skriver at hun føler seg annerledes på innsiden enn på utsiden. Samtidig hyller hun norsk helsevesen.

I januar kom nyheten om at den folkekjære komikeren Christine Koht (52) har fått kreft med spredning. Snart har hun tilbrakt et helt år på sykehuset, og underveis har 52-åringen holdt kjente og ukjente oppdatert om sin tilstand på sin offisielle Facebook-konto – mens støtteerklæringene ikke har latt vente på seg.

Bakgrunn: – Jeg følte at noe var galt

Tirsdag kveld postet Koht et nytt innlegg på den samme Facebook-siden, denne gang sammen med en video, der hun starter med en latter, før hun forteller at hun er stiv i ansiktet og sliter med å smile. Til videoen skriver hun at hun har et stort ønske om å leve.

Husker du denne? En åpenhjertig Christine Koht gjestet VGs Intervjuet i 2014:

«Jeg får helt sjokk hver gang jeg ser meg i speilet. Jeg ser ikke ut sånn som jeg føler jeg gjør inni meg. Men som Pernille sier: «Det er mye bedre å være tykk og levende enn å være tynn og død». For 1000 milligram kortison hver dag i to måneder og så trappe ned – det reddet livet mitt!», skriver hun.

Hun fortsetter:

«Jeg har alltid kjent en sterk livsglede, men jeg har aldri kjent at jeg har så lyst til å leve som nå. Jeg sier det til min fantastiske lege, hver dag, du MÅ passe på meg sånn at jeg kan leve videre. Ja, sier han hver dag, jeg skal passe på deg. Én million takk til norsk helsevesen. Klem C».

Drøye én time etter publisering, hadde innlegget fått drøyt 10.000 likerklikk og over 1100 kommentarer.

I sin faste spalte i A-magasinet skrev Koht følgende 9. januar:

«Nytt år, nytt liv. Sånn er det vanligvis ikke, men i dette nye året skal livet faktisk se ganske annerledes ut. Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

les også Christine Koht stolt av at hun fortsatt har humor

Alle planlagte opptredener med forestillingen «Bør jeg være bekymret?» måtte avlyses. I stedet måtte Koht i gang med intensive behandlinger – en prosess hun åpenhjertig har innviet omverdenen i.

I september meddelte 52-åringen at hun hadde våknet fra koma for tredje gang.

Publisert: 15.10.19 kl. 21:57







