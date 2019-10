SNAKKER UT: Angelina Jolie hadde noen vanskelige år etter bruddet med Brad Pitt, og synes ikke det var lett å gjøre comeback på filmlerretet. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Angelina Jolie om innspillingen av «Maleficent: Mistress of Evil»: – Jeg følte meg ganske ødelagt

Den verdenskjente skuespilleren hadde det tungt under innspillingen av Joachim Rønnings nye film.

I 2016 ble det kjent at Angelina Jolie (44) og hennes daværende ektemann Brad Pitt (55) skulle skilles. Paret, som gikk under navnet «Brangelina», var kanskje det aller heteste i kjendisverden.

For folk flest er det ikke lett å gå igjennom en sånn prosess. Og nå forteller en ærlig Jolie at hun måtte kjempe med seg selv under innspillingen av Joachim Rønnings «Maleficent: Mistress of Evil» – hennes første rolle på fire år.

– Det var en vanskelig tid, slår den verdenskjente skuespilleren fast overfor nettstedet People.

Hun fortsetter:

– Jeg hadde vært gjennom flere vanskelige år, og jeg følte meg ikke særlig sterk. Jeg følte meg faktisk ganske ødelagt. Det tok meg litt tid å føle styrken fra «Maleficent» igjen.

SKILTE SEG: Det var i 2016 at det ble kjent at Brad Pitt og Angelina Jolie skulle skilles. Dette bildet ble tatt i 2015. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Jolie og Pitt har seks barn sammen. Men selv om alle barna var sammen med sin mor i London under mesteparten av innspillingen av hennes nyeste film, kommer ingen av dem på skjermen denne gang.

Selv yngstedatteren Vivienne, som dukket opp som en ung Aurora i den første filmen fra 2014, ville ikke medvirke.

PREMIEREKLARE: Regissør Joachim Rønning og kona Amanda Hearst var selvsagte på rød løper under premieren av «Maleficent: Mistress of Evil» på Colosseum kino i Oslo mandag. Foto: Hallgeir Vågenes

44-åringen sier at hun prøvde så godt hun kunne, men at barna ikke lot seg overtale.

– Ingen av barna mine har lyst til å bli skuespillere. Så de var ikke interesserte, mener hun.

Nylig fortalte en åpenhjertig Brad Pitt at han har hatt alkoholproblemer og at han etter bruddet med Angelina Jolie gikk til Anonyme Alkoholikere i halvannet år.

Pitt og Jolie var gift i syv år, og møtte hverandre under innspillingen av «Mr. and Mrs. Smith», der de begge medvirket.

