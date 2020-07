STÅR SAMMEN: Maria Mena (t.v.) og Tinashe Williamson skal anmelde en person for å ha kommet med hatefulle ytringer. Foto: Maud Lervik / VG

Mena og Williamson anmelder rasisme: – Gråt i hele går

Maria Mena (34) og Tinashe Williamson (35) er blitt oppfordret av politiet til å anmelde hatefulle ytringer.

– Jeg hadde tenkt å holde kjeft i dag, og la det gå over. Men dette er så mye større enn meg, sier Maria Mena til VG.

VG møtte både Mena og Tinashe Williamson utenfor politistasjonen på Grønland i Oslo fredag.

Da Mena våknet opp fredag morgen var hun sint. Dagen før hadde hun fått en kommentar på et Instagram-bilde av seg selv og kjæresten Morten Kleppa som blant annet lyder «apekatt med fin norsk gutt».

– Jeg gråt i hele går. Hele livet har jeg tenkt at jeg skal være sterk, og at sånne ting ikke skal påvirke meg. Men jeg har gått med en følelse av å være underlegen hele livet, og jeg forsto det først ordentlig nå, forteller hun til VG.

– Begeret rant over da Morten ble nevnt. Jeg tenkte tanken om at jeg ikke fortjener en norsk og så bra mann, sier hun.

Foto: Maria Mena/Instagram

Maria Mena delte kommentaren i et Instagram-innlegg, som i etterkant har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier. Tinashe Williamson er blant dem som har vist sin støtte. Hun har også blitt utsatt for rasisme av det som tilsynelatende er den samme personen.

– Det er så viktig at vi som samfunn sier ifra til de som tråkker over grensen. Jeg sendte melding til personen og sa at det aldri er for sent å snu, og at man kunne bli et bedre menneske. Da fikk jeg tilbake ganske stygge rasistiske meldinger, sier Williamson.

Mena og Williamson har vært venner i flere år, og fredag formiddag skulle de møtes for et glass vin i Oslo sentrum.

I stedet valgte de å anmelde personen for hatefulle ytringer.

VENNINNER: Tinashe Williamson og Maria Mena. Foto: Maud Lervik / VG

Politiet tok kontakt

Mena forteller til VG at det var politiet som tok kontakt med henne og ba henne om å anmelde hendelsen. Hun velger å følge oppfordringen.

– Politiet sa at effekten og signalet det sender, er viktig. Det er ikke sikkert at vi finner dette mennesket, men det at man sier ifra om at dette er alvorlig, har alt og si.

På politistasjonen har Mena og Williamson fått en mal for hvordan de kan skrive anmeldelsen, som de håper å få levert i løpet av helgen.

– Vi har et ansvar begge to, til å være den stemmen til de som ikke får den telefonen fra politiet, og til de som ikke får masse kjærlighet fordi de legger det ut på Instagram. Vi må være stemmen til de som sitter alene, som ikke har en enste venn og som kjenner på hvordan det er å vokse opp og være annerledes, sier Williamson.

– Nå er det faktisk på tide å si ifra, sier Mena.

HOS POLITIET: Maria Mena og Tinashe Williamson. Foto: Maud Lervik / VG

Stått mye alene

Tinashe Williamson, som er gift med komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson (39), har flere ganger tidligere stått frem i mediene og snakket åpent om rasisme.

– Hvis ikke vi som voksne rekker opp hånden og viser at dette ikke er greit – hvordan skal vi da forvente at barna skal si ifra om det de opplever. Det er et signal vi ønsker å sende. Vi tolerer det ikke. Det er nok nå, sier Williamson.

Williamson sier hun hele livet har måttet rekke opp hånden sin og si ifra når ting ikke er greit. Hun sier hun er vant til å ta den kampen, men hun har stått mye alene.

– Vi trenger at folk kommer på banen og sier at dette ikke er greit. Både når jeg er der, men også når jeg ikke er der, sier Williamson.

– Jeg har nok vært litt feig

Mena sier hun er overveldet av responsen hun har fått etter hun delte innlegget torsdag kveld.

– Nå i dag merker jeg at jeg fikk en følelse av at min stemme betyr noe. Jeg har ikke sett en sånn reaksjon før. Jeg har nok vært litt feig. Jeg har prøvd å dele så mye jeg kan i bevegelsen av for eksempel black lives matter, men jeg har vært så redd for å virke klagete og overfølsom, sier Mena.

Mena sier denne saken er nok et eksempel på hvor viktig sosiale medier er om du bruker dem smart.

– Det er litt det samme som skjedde rundt meeto. Man blir endelig trodd. Det er mennesker som tørr å snakke åpnet for deg, sier Mena.

– Vi gjør det ikke for oss nødvendigvis, vi har levd med dette i x antall år. Men for dem som kommer etter oss. Jeg gjør det for barna min. Slik at barna mine og de som kommer etter på skal slippe å stå i køen på politistasjonen for å anmelde hatkriminalitet, sier Tinashe.

