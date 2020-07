FRISK IGJEN: Lene Endre er endelig frisk igjen etter å ha vært syk i mange uker. Hun omtaler sykdomsperioden som «psykisk terror». Foto: Magnus Sandberg

Lena Endre var syk i ti uker: – Det var uutholdelig

Den erfarne skuespilleren (64) var syk i hele ti uker av det hun tror var coronaviruset. – Det føltes som at jeg var gravid, sier hun.

Den svenske skuespilleren Lena Endre og datteren, Rosanna Endre (29), gjestet fredag «Nyhetsmorgon» på TV4. Der snakket de om sitt felles engasjement for klimaspørsmål. I programmet snakket også 64-åringen, som så sent som i 2016 var å se i den norske serien «Frikjent», om en lang sykdomsperiode, som hun tror skyldtes coronaviruset.

Det var tidligere i år med bare en uke igjen til premieren av «Girls & Boys», som Endre skulle regissere på Oslo Nye Teater, at hovedstaden så og si ble stengt ned. Hun reiste derfor tilbake til Sverige og begynte å kjenne seg dårlig.

– Jeg kjente at jeg var tungpustet da jeg gikk for å legge meg, sier hun i programmet, ifølge Expressen.

64-åringen ble verre og verre i dagene og ukene som gikk.

– Jeg var syk i ti uker. Jeg hadde ikke veldig høy feber, men mange andre symptomer som hoste, kvalme, små røde prikker på huden, vondt i halsen og rennende nese. Jeg var trøtt. Det føltes som at jeg var gravid. Det var uutholdelig.

I intervjuet forteller hun at hun var syk så lenge at hun til slutt begynte å lure på om hun var hypokonder eller om sykdommen rett og slett bare aldri ga seg. Formen endret seg veldig fra dag til dag, og datteren Rosanna legger ikke skjul på at hun ble svært bekymret for moren når hun ikke ble bedre.

– Det var kjempetøft, jeg har vært fryktelig urolig. Jeg har ikke villet si det til henne for å gjøre situasjonen enda verre. Men jeg har hatt mange rundt meg som har foreldre som har gått bort som en følge av dette viruset. Jeg har vært urolig for at situasjonen skulle bli verre, innrømmer hun.

Lena Endre var i 2015 og 2016 å se i TV-serien «Frikjent». FRa venstre: Fritjof Såheim, Nicolai Cleve Broch, Lena Endre og Anne Marit Jacobsen. Foto: Roger Neumann

Lena Endre er i dag helt bra. Men hun erkjenner at det så mørkt ut en lang stund.

– Det var veldig angstframkallende, en form for psykisk terror. Man går nesten inn i en depresjon. Jeg har vært så deppa, forteller hun i TV-programmet, ifølge Expressen.

