Dette skjedde i kulissene på «Paradise Hotel»: – For drøyt til å vise på TV

Krangler, ulykke og skader ble klippet ut av årets sesong.

– Jeg synes det som er vist på TV er ganske tamt i forhold til det som skjedde der inne, mener Andreas «TIX» Haukeland, som selv var til stede på hotellet under nesten hele innspillingsperioden.

– Det er helt sinnssykt mye som har skjedd bak kulissene, som man ikke ser på skjermen. Og da mener jeg sinnssykt mye. Den sesongen her har vært «Ex on the Beach», sier låtskriveren og artisten.

Han mener at det er et bevisst valg fra TV3 å klippe bort det verste spetakkelet.

– Det er så mange syke episoder og situasjoner som er klippet helt vekk, fordi det hadde fremstilt personer enten skikkelig fælt, eller det er for drøyt å vise på TV.

– Evige krangler

Pressekontakt i TV3, Linda Glomlien, sier at det alltid vil være mye som klippes bort når det filmes hele døgnet.

– Er mye klippet bort for å beskytte folk fra seg selv eller fordi det er for drøyt å vises?

– Vi tar alltid hensyn til deltagerne under innspillingen. I episodene velger vi å ta med det vi synes er relevant for å lage et best mulig tv-program, svarer hun.

Flere av deltagerne fortalte under finalefesten forrige torsdag at oppholdet var preget av mye krangling dem imellom.

– Det er mye som ikke er vist på TV. Det var evige krangler. De første fem minuttene jeg var på «Paradise», klikket Jamilla (Wais journ.anm.) på alle, sier Fredrik Norum.

MYE KRANGLING: Fredrik Norum, her med Kine Moa og Marthe Brenne, forteller at det gikk en kule varmt inne på hotellet – uten at det ble vist på TV. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Mener deltager var kranglefant

Flere av deltagerne trekker frem nettopp Wais som årets store bråkmaker. Hun var ikke selv til stede for å møte pressen før finalefesten, etter at TV3 hadde satt ned foten.

– Den episoden hvor jeg tråkket over streken og ofret Jamilla, var det på grunn av ting som hadde skjedd med henne den dagen. Da hadde det vært mye krangling mellom egentlig alle deltagerne mot henne. Hun gikk litt langt over streken der, sier Severin Fromreide, som selv mistet finaleplassen på selveste finaledagen.

Wais kjenner seg ikke igjen av beskrivelsen til deltagerne.

– Jeg må si meg uenig i det her, jeg hadde sterke meninger og sa ting sånn som det var. Og hvorfor skulle produksjonen klippe bort alt det da det er bra TV? Jo mer drama, jo bedre, tenker nå jeg. Alle ble fremstilt på TV-en slik de er i virkeligheten, svarer hun.

– Jeg sa ifra hvis noe be behandlet dårlig eller hvis det var noe jeg reagerte på, hvis det er drama, så vet vel de ikke hva som er drama.

ATV-uhell

«Paradise»-vinner Adrian Sjursen forteller at det under en utflukt med ATV-kjøretøy kunne gått veldig galt.

– Det folk kanskje ikke vet, er at Jamilla og Mario veltet. ATV-en trillet rundt, og de trillet med. Det var ganske sykt, men alt gikk bra til slutt, forteller han lattermildt.

Glomlien bekrefter at dette stemmer.

– De ble ivaretatt på stedet og heldigvis ble ingen av dem skadd, forsikrer hun.

Skadet finger

Simen Olsen trekker frem den første festen han var med på hotellet som det sykeste som skjedde under oppholdet.

– Jeg fikk arr over hele beinet mitt etter at jeg løp naken rundt hotellet og snublet.

– Men det kom ikke med, forteller han.

Han forteller også at han skadet fingeren til Sebastian Jansson, som havnet på legevakten.

SKADET FINGEREN: Sebastian Jansson (nummer tre fra venstre) skadet fingeren under oppholdet sitt på hotellet. Her med Simen Olsen, Walid Almasri og Markus Flygind Sælid. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Det er ikke utenfor skjermen det har vært drama. Tidlig i sesongen ble det klart at en 19 år gammel deltager hadde oppgitt uriktig navn og alder for å være med i programmet.

Floyd Olsen måtte sjekke hjem tidlig etter at det ble oppdaget at han hadde holdt to dommer skjult for produksjonen.

Allerede før innsjekket brakk Sofie Karlstad kragebeinet i Mexico:

