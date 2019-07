MISBRUKT: I flere innlegg på Facebook hevdes det at Andreas «Tix» Haukeland vil dele en metode for å bli rik fort. Dette er bare tull. Foto: Thomas Andreassen, VG

Tix og Dagbladet misbrukt i svindelkampanje

I en rekke innlegg på Facebook hevdes det at artisten Andreas «Tix» Haukeland promoterer en snarvei til rikdom: – Ikke bit på, sier Haukeland

– Jeg vil veldig gjerne advare, men jeg når jo ikke ut til like mange folk som Facebook, sier Andreas «Tix» Haukeland (26) til VG.

De siste dagene har det florert med falske reklamer for en hemmelighet som skal kunne gjøre deg rik over natten. Når VG ringer er Haukeland for lengst kjent med situasjonen.

– Jeg oppdaget det for noen dager siden, men det virker som de har gassa skikkelig på de siste dagene.

Kryptovaluta

Om man trykker på de falske innleggene på Facebook blir man tatt videre til det som skal være en artikkel fra Dagbladet. I artikkelen kan man lese at Haukeland ble rik ved å investere i Bitcoin, en såkalt kryptovaluta. Dette kjenner ikke Haukeland seg igjen i.

– Jeg ble rik på musikken, ikke på Bitcoin, sier han.

IKKE TRYKK: Dette er ett av eksemplene på innlegg som fører til den falske artikkelen. Foto: Skjermdump, Facebook

Også Dagbladet er kjent med situasjonen, og ser på det som et problem.

– Dette er jo krevende. Når vi blir gjort oppmerksom på spredning av denne typen artikler, så setter vi inn tiltak for å stoppe det, men det er et økende problem som bekymrer oss, sier Alexandra Beverdjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

Denne typen falske artikler er ikke noe nytt for Dagbladet.

– Dette gjelder jo ikke bare Dagbladet. Disse nettverkene går etter flere store aviser, deriblant VG, Nettavisen også videre.

FALSKT: Skjermdumpen viser den falske Dagbladet-artikkelen som vil ha deg til å registrere navn og nummer. Foto: Skjermdump

Ber om telefonnummer

I den falske artikkelen er det lenket til en side som ber deg registrere deg med navn, epostadresse og teleonnummer. Haukeland forteller at han har vært i kontakt med enkelte som har latt seg lure.

– Jeg har fått meldinger av et par som er ganske fortvilet fordi de har gått på. Man må fylle inn telefonnummer og kortdetaljer, og da er det noen som ringer deg og skal mase på ett eller annet.

Han håper likevel de fleste gjennomskuer de falske artiklene.

– Det er jo skrevet på svært dårlig norsk, min generasjon har jo lært å være kildekritiske til det som finnes på nettet, men kanskje noen biter på likevel.

Publisert: 11.07.19 kl. 17:33