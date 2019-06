Her er stjerneparet Sophie Turner og Joe Jonas på premieren av «X-Men: Dark Phoenix» i Los Angeles. Foto: O'Connor / AFF

Datoen for Joe Jonas og Sophie Turners andre bryllup kan være avslørt

Joe Jonas og Sophie Turner giftet seg først i Las Vegas i mai, men de hadde hele tiden planlagt et sommerbryllup.

Nå nettopp







Joe Jonas (29) og Sophie Turner (23) forlovet seg i oktober 2017, og 1. mai i år giftet de seg for første gang. Denne sommeren skal paret ha planlagt et mer tradisjonelt bryllup i Frankrike, skriver People.

Nå har paret publisert to like bilder på Instagram fra Paris, hvor det spekuleres i om det er der bryllupet skal finne sted, melder Daily Mail.

Kjendispsykologen Phil McGraw, bedre kjent som Dr. Phil, kommenterte Turners innlegg på Instagram hvor han skal ha avslørt bryllupsdatoen.

– Rolig nå! En uke igjen! Ha! Sees i bryllupet, står det i Dr. Phils kommentar.

Paret har selv ikke bekreftet datoen, men hvis det Dr. Phil sier er riktig vil bryllupet finne sted søndag 30. juni.

Jonas er aktuell med Jonas Brothers-comebacket, mens Turner selv har vært aktuell med «Game of Thrones» som hadde finaleavslutning i mai.

I april sa Jonas i et intervju i «Zach Sang Show» at de skulle gifte seg i Frankrike, og at planleggingen ikke har vært spesielt vanskelig.

les også Sophie Turner vil spille Boy George

– Jeg liker planleggingen, men nå handler det mer om å bare få det til å skje. Altså, jeg er ferdig med å tenke på det, sa Jonas i intervjuet.

Brødrene Nick og Kevin Jonas sa de lærte mye fra Nicks bryllup hvor gjestene drakk såpass mye øl at de gikk tom.

– Da skifter stemningen veldig fort, sa en leende Kevin.

Publisert: 26.06.19 kl. 07:57