ROCKA: Mariah Carey på Halloween-fest i New York. Foto: Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kjenner du igjen stjernen?

Mariah Carey (49) sparte ikke på noe under Halloween-festen hos Heidi Klum (46).

Heidi Klums Halloween-fester er av det berømte slaget, og vertinnen sørger alltid selv for å stille i det mest oppsiktsvekkende kostymet. Så også i år. Klum var utkledd som et romvesen.

Begivenheten fant sted i New York. Blant gjestene var popdivaen Mariah Carey, for anledningen kledd ut som 80-tallsrocker. Hun har også selv postet bilde på Instagram, der hun forklarer at hun figurerer som frontfiguren Mimi i det fiktive bandet Spit.

I en annen post inviterer Carey sine 8,5 millioner følgere opp i sengen etter festen, der hun sovner til sin egen julelåt «All I Want For Christmas Is You». Klasikeren feirer 25 år i år.

Det er faktisk 20. året pår rad at tyskfødte Klum arrangerer Halloween-party.

VENNINNER: Mariah Carey (t.v.) og Heidi Klum på Hallowenn-feiring. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

